Malatya ve çevresinde Kurban Bayramı heyecanı yaşanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 13. Bölge Müdürlüğü’nden bayram planlarını doğrudan etkileyecek çok önemli bir son dakika uyarısı geldi. Bayram boyunca akraba ziyareti yapacak, açık havada bayramlaşma programlarına katılacak veya kurban kesimi gerçekleştirecek vatandaşların hava durumuna mutlaka göz atması gerekiyor. Meteoroloji’nin yayımladığı rapora göre Malatya’da sıcaklıklar mevsim normallerinin altında seyrederken, iki kritik günde ani fırtına ve sağanak yağış bekleniyor.

METEOROLOJİ BAYRAMIN 2. VE 3. GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ!

Plan yapacak Malatyalılar için en kritik dönem bayramın ortası olacak. Raporda özellikle 28 Mayıs Perşembe (Bayramın 2. Günü) ve 29 Mayıs Cuma (Bayramın 3. Günü) günlerine dikkat çekildi.

Bu iki günde Malatya genelinde parçalı bulutlu bir hava hakim olurken, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. En önemlisi ise, yağış anında rüzgârın aniden kuvvetlenerek kısa süreli fırtınaya dönüşmesi bekleniyor. Dışarıda bayramlaşacak veya seyahat edecek vatandaşların bu iki gün boyunca ani hava değişikliklerine karşı çok tedbirli olması gerekiyor.

GÜN GÜN MALATYA KURBAN BAYRAMI HAVA DURUMU

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü'nün Malatya için hazırladığı 5 günlük bayram takvimi ise şu şekilde:

26 Mayıs Salı (Arife Günü): Bayram öncesi son hazırlıkların yapılacağı Arife gününde hava parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük 11 derece, en yüksek 23 derece.

Bayram öncesi son hazırlıkların yapılacağı Arife gününde hava parçalı bulutlu ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı. Sıcaklık en düşük 11 derece, en yüksek 23 derece. 27 Mayıs Çarşamba (Bayramın 1. Günü): Bayram namazı ve kurban kesim işlemlerinin yoğun olacağı ilk gün hava rahat nefes aldıracak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve yağış öngörülmüyor. Sıcaklıklar 11 derece ile 25 derece arasında seyredecek.

Bayram namazı ve kurban kesim işlemlerinin yoğun olacağı ilk gün hava rahat nefes aldıracak. Parçalı bulutlu bir hava bekleniyor ve yağış öngörülmüyor. Sıcaklıklar 11 derece ile 25 derece arasında seyredecek. 28 Mayıs Perşembe (Bayramın 2. Günü): (KRİTİK GÜN) Gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağış anında kısa süreli fırtına riski var. Sıcaklık en düşük 14 derece , en yüksek 25 derece.

Gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağış anında kısa süreli fırtına riski var. Sıcaklık en düşük 14 derece , en yüksek 25 derece. 29 Mayıs Cuma (Bayramın 3. Günü): (KRİTİK GÜN) Sağanak yağış ve fırtına etkisi devam ediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Sıcaklıklar 12 derece ile 25 derece arasında.

Sağanak yağış ve fırtına etkisi devam ediyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli esecek. Sıcaklıklar 12 derece ile 25 derece arasında. 30 Mayıs Cumartesi (Bayramın 4. Günü): Bayramın son gününde yağışlar şehri terk ediyor, hava parçalı bulutlu faza geçiyor. Termometreler ise en düşük 10 derece, en yüksek 23 derece’yi gösterecek.

HAVA SICAKLIKLARI SERİN SEYREDECEK

Malatya'da Mayıs ayı uzun yıllar sıcaklık ortalaması 24 derece civarındayken, bu bayram süresince sıcaklıklar yer yer bu ortalamanın da altında kalacak ve serin bir bayram yaşanacak. Özellikle bayramın 2. ve 3. günü açık alanda program yapacak olan vatandaşların ani fırtına, çatı uçması ve ani bastıran sağanak yağışlara karşı hazırlıklı olması önemle hatırlatıldı.