Kurban Bayramı hazırlıklarının hız kazandığı Malatya'da, canlı hayvan pazarı yılın en hareketli günlerini yaşıyor. Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, bayram arifesinde pazarı ziyaret ederek hem üreticilerin hem de kurbanlık telaşındaki vatandaşların nabzını tuttu. Alışveriş mesaisini yerinde inceleyen Karademir, piyasadaki genel duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

PAZARDAKİ SATIŞLAR VE FİYATLAR NE DURUMDA?

Ziyaret esnasında üretici ve alıcılarla sohbet eden Karademir, kurbanlık piyasasındaki hareketlilikten duyulan memnuniyeti dile getirdi. Besicilerin satış grafiğinden, alıcıların ise fiyatlardan şikayetçi olmadığını vurgulayan MAGİNDER Başkanı, piyasanın dengeli bir seyir izlediğini aktardı.

Saha gözlemlerini paylaşan Karademir, vatandaşların bütçelerini zorlamadan uygun şartlarda kurbanlık temin edebildiğini ve satıcıların da verdikleri emeğin karşılığını aldıklarını belirtti. Mevcut tablonun bayram öncesi şehir ekonomisi adına umut verici olduğu kaydedildi.

6 ŞUBAT'IN YARALARI SARILMAYA DEVAM EDİYOR

Pazardaki alışveriş trafiğinin yanı sıra kentin genel toparlanma sürecine de değinen Karademir, 6 Şubat depremlerinin ardından yürütülen devlet destekli çalışmalara dikkat çekti.

Şehrin imar sürecinde sağlanan katkılar nedeniyle Cumhurbaşkanı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Valilik makamına teşekkürlerini ileten Karademir, toplumsal dayanışmanın ve devlet-millet bütünleşmesinin önemine işaret etti. Malatya'nın bayram sonrası çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalkacağına olan inancını yineledi.

BİRLİK, BERABERLİK VE PAYLAŞMA VURGUSU

Kurban Bayramı'nın temelinde yatan paylaşma ve yardımlaşma duygusunun altını çizen MAGİNDER Başkanı, zorlu süreçlerin ardından bu manevi atmosferin şehre iyi geldiğini ifade etti.

Karademir, birlik ve beraberlik bağlarının bozulmaması temennisinde bulunarak, tüm Malatyalıların ve İslam aleminin bayramını tebrik edip açıklamalarını sonlandırdı.