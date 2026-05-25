Uzun bayram tatillerinde vatandaşların en çok merak ettiği "Hastaneler açık mı?" sorusuna rahatlatan açıklama geldi. Kurban Bayramı süresince sağlık tesislerine başvuracak vatandaşların mağduriyet yaşamaması ve tedavi süreçlerinin aksamaması adına kapsamlı bir nöbet sistemi ve acil müdahale planlaması devreye sokuldu. İl genelindeki tüm hastanelerin acil servisleri bayram boyunca tam kapasiteyle açık kalacak.

111 AKTİF PERSONEL VE 37 AMBULANS SAHADA

Malatyalıların sağlık hizmetine erişimini güvenceye almak adına bayram mesaisinde dev bir kadro görev yapacak. İl Ambulans Servisi Komuta Kontrol Merkezi’nde 12 aktif personel çağrıları yönetecek. İl genelinde aktif olarak faaliyet gösteren 37 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda, toplam 111 aktif personel ve 37 ambulans ile kesintisiz hizmet sunulacak. Ayrıca sahada çıkabilecek olası büyük vakalara müdahale için 3 personelden oluşan 1 UMKE ekibi sürekli nöbette olacak.

OLASI YOĞUNLUĞA KARŞI YEDEK KAPASİTE HAZIR

İl Sağlık Müdürlüğü, yoğunluk durumuna karşı yedek kapasitesini de hazır bulunduruyor. İhtiyaç halinde destek sağlamak üzere; 1 yenidoğan ambulansı, 4 adet 4x4 arazi tipi SUV ambulans ve 10 acil sağlık ambulansı olmak üzere toplam 15 yedek ambulans ve 39 ek personel teyakkuza geçirildi. Sahadaki gücü desteklemek adına 3 UMKE aracı ve ekibi de hazırda bekletilecek.

MALATYA’DA BAYRAM BOYUNCA AÇIK OLACAK HASTANELER (ACİL SERVİS)

Poliklinik hizmetleri resmi tatil nedeniyle kapalı olsa da, acil servis hizmeti vermeye ve hastaları kabul etmeye devam edecek Malatya'daki başlıca sağlık kuruluşları şöyle:

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi

Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi (ve bağlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi)

Battalgazi Devlet Hastanesi

Yeşilyurt Hasan Çalık Devlet Hastanesi

Malatya Şehit Mehmet Kılınç Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (Acil Nöbetçi Polikliniği)

Akçadağ Şehit Gökhan Aslan Devlet Hastanesi

Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi

Darende Hulusi Efendi Devlet Hastanesi

Arapgir Ali Özge Devlet Hastanesi

Hekimhan, Pütürge, Yazıhan, Kale ve Kuluncak'taki İlçe Devlet ve Entegre Hastaneleri

Alınan geniş çaplı önlemler sayesinde, 9 günlük tatil periyodunda Malatya merkez ve ilçelerindeki hiçbir vatandaşın sağlık hizmetlerinden mahrum kalmaması hedefleniyor. Listelenen tüm hastanelerin acil servis departmanları, donanımlı ambulans filosu ve uzman ekipler Malatya halkının huzurlu, huzurlu ve güvenli bir bayram geçirmesi için kesintisiz nöbet tutacak.