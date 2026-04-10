Edinilen bilgilere göre, Akçadağ Belediyesi personelini taşıyan hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu ve ters döndü.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde yaşanan kazada 2 personel yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı personel, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Malatya’da hastane kapısında trafik kazası! Araç ters döndü
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Malatya Haber Ajansı