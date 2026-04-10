Edinilen bilgilere göre, Akçadağ Belediyesi personelini taşıyan hafif ticari araç, seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına savruldu ve ters döndü.

Akçadağ ilçesine bağlı Kozluca Mahallesi’nde yaşanan kazada 2 personel yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 2 yaralı personel, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.