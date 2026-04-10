MALATYA – İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gören geleceğin hukukçuları, kurgusal duruşma deneyimiyle mesleki hayata "merhaba" dedi. Kutlu Bilge Topluluğu tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen “Davayı Yönet” etkinliği, sadece bir simülasyon değil, adeta bir hukuk şölenine dönüştü.

TEORİDEN PRATİĞE BOŞANMA DAVASI NEFES KESTİ

Geçtiğimiz yıl ceza yargılamasıyla dikkatleri üzerine çeken topluluk, bu kez bir boşanma davasını konu edindi. Senaryosunu bizzat topluluk başkanı Baran Eroğlu’nun kaleme aldığı duruşmada; delillerin sunulmasından tanık beyanlarına, avukat savunmalarından mahkeme kararının açıklanmasına kadar her aşama büyük bir titizlikle uygulandı.

"AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELENEK OLUŞTURMAK"

Kutlu Bilge Topluluğu Başkanı ve dördüncü sınıf öğrencisi Baran Eroğlu, etkinliğin fakülte için kalıcı bir miras olmasını istediklerini vurguladı. Eroğlu, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Hocalarımızdan aldığımız teorik bilgileri, gerçek hayatın dinamikleriyle birleştirdik. Fakültemize uzun yıllar devam edecek bir format kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Bu tecrübe, mezuniyet sonrası karşılaşacağımız zorlu süreçlere bizi şimdiden hazırlıyor."

BÜYÜK EMEK, GÜÇLÜ İŞ BİRLİĞİ

Etkinliğin başarısında ekip ruhunun önemine değinen Eroğlu, desteklerini esirgemeyen ailesine, danışman hocası Aybike Hanım’a ve ekip arkadaşları Mukaddes, Abdulkadir, Ozan ve Abdullah’a teşekkürlerini iletti. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı’nın sağladığı imkânlarla gerçekleşen etkinlik, katılımcılar ve öğretim üyeleri tarafından tam not aldı.

Hukuk eğitiminde uygulamalı öğrenmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha kanıtlayan "Davayı Yönet", öğrencilerin mesleki özgüvenlerini zirveye taşıyarak sona erdi.