18 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan kanunla akademik hayatına başlayan Malatya Turgut Özal Üniversitesi, kuruluşunun 8. yılını geride bıraktı. İnönü Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu ve 8 ilçedeki meslek yüksekokullarının bağlanmasıyla güçlü bir temelle kurulan üniversite, aradan geçen kısa sürede vizyoner yapısıyla dikkat çeken bir büyüme ivmesi yakaladı.

Kısa zamanda büyük bir gelişim gösteren Malatya Turgut Özal Üniversitesi, bünyesine eklenen yeni fakülte, enstitü ve yüksekokullarla akademik yelpazesini genişletti. İl merkezinde Battalgazi ve Yeşilyurt olmak üzere iki ana kampüsü bulunan üniversite, ilçelerdeki yaygın eğitim ağını da korudu. Bugün itibarıyla üniversite bünyesinde Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Sağlık Bilimleri, Sanat Tasarım ve Mimarlık, Tıp ile köklü bir geçmişe sahip Ziraat Fakültesi olmak üzere toplam 6 fakülte eğitim veriyor. Bu akademik güce 2 yüksekokulun yanı sıra ilçelerin sosyo-ekonomik yapısına katkı sunan 9 meslek yüksekokulu eşlik ediyor.

Akçadağ'dan Arapgir'e, Darende'den Kale'ye kadar Malatya'nın dört bir yanında yerleşkeleri bulunan üniversite, 8. kuruluş yıl dönümünde genç ve dinamik yapısını bir kez daha tescillemiş oldu. Bilimsel üretim ve nitelikli insan kaynağı yetiştirme hedefiyle yoluna devam eden üniversite, hem kent merkezinde hem de taşra ilçelerindeki güçlü kampüs yapısıyla geleceğin Türkiye'sine yön verecek gençleri yetiştirmeye kararlılıkla devam ediyor.