Malatya 20 Mayıs Çarşamba sabahı merkez üssü Battalgazi olan şiddetli bir sarsıntıyla sarsıldı. AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre saat 09.00’da yaşanan 5.6 büyüklüğündeki deprem, yerin 7.03 kilometre gibi sığ bir derinliğinde gerçekleşmesi nedeniyle kent genelinde ve çevre illerde çok güçlü şekilde hissedildi. Büyük paniğe neden olan sarsıntının hemen ardından harekete geçen Malatya Valiliği, depremin kentin su altyapısı üzerindeki etkilerine dair önemli bir bilgilendirmede bulundu.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Valilik tarafından yapılan resmî açıklamada depremin sismik etkileri sebebiyle Gündüzbey kaptaj merkezindeki içme suyu kaynağında bulanıklık oluştuğu belirtildi. Şehir şebekesine verilen suyun güvenliğini sağlamak adına Malatya Büyükşehir Belediyesi, MASKİ (Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi) ile Halk Sağlığı Toplum Birimi ekipleri vakit kaybetmeden teyakkuza geçirildi. Uzman ekipler, su kaynağındaki değişimleri anlık olarak izlemek ve mikrobiyolojik/kimyasal riskleri önlemek adına gerekli inceleme ve su analiz çalışmalarını başlattı.

Yere yakın mesafede gerçekleşen sarsıntı sonrası vatandaşların içme suyu konusunda mağduriyet yaşamaması için sahada yürütülen laboratuvar testleri ve teknik incelemeler devam ediyor. Malatya Valiliği koordinasyonunda yürütülen bu su analizlerinin sonuçları ve suyun kullanım durumuna ilişkin güncel gelişmelerin, ilerleyen saatlerde kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceği bildirildi.