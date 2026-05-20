Malatya, 20 Mayıs Çarşamba sabahı saat 09.00 sularında merkez üssü Battalgazi olan 5.6 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Çevre illerde de şiddetli şekilde hissedilen sarsıntı büyük panik oluştururken Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un bölgedeki tehlikeyi günler öncesinden tahmin ettiği belirlendi. Gazeteci Sevilay Yılman, ünlü deprem uzmanının sarsıntıdan tam iki hafta önce yaptığı tahmini kamuoyuyla paylaştı.

Gazeteci Sevilay Yılman, Üşümezsoy ile 5 Mayıs’ta gerçekleştirdiği telefon görüşmesini aktararak, "Şener hocamı aradığımda, 'Malatya Battalgazi'de stres birikti, kısa zamanda 5.5 - 5.6 büyüklüğünde bir deprem bekliyorum' demişti. Hocamız adeta müneccimlere taş çıkardı" ifadelerini kullandı.

PÜTÜRGE İÇİN UYARDI

Depremin ardından bölgedeki fay hatlarına ilişkin haritasını güncelleyen Prof. Dr. Şener Üşümezsoy ise 2020 Elazığ depremini hatırlatarak, Sivrice’deki o kırılmanın Pütürge hattına stres transfer ettiğini belirtti. Üşümezsoy, yaşanan son sarsıntının, Pütürge fayına paralel uzanan kuzeydeki Battalgazi hattında meydana geldiğini vurguladı.

Bölgedeki asıl büyük riskin henüz ortadan kalkmadığına dikkat çeken Üşümezsoy hayati bir uyarıda bulundu. 2020 Elazığ ve 2023 Kahramanmaraş depremleri arasında kalan Sivrice ile Gölbaşı arasındaki Pütürge segmentinin tam olarak kırılmadığını belirten ünlü jeolog, "Bölgedeki en stres yüklü kesim halen Pütürge fayında görülmektedir" diyerek masifin içindeki bu hattın risk barındırmaya devam ettiğini ifade etti.