Peki, Malatya’da sular neden bulanık akıyor? MASKİ’nin uyarısı ne anlama geliyor? İşte deprem sonrası su şebekesindeki son durum ve vatandaşların dikkat etmesi gereken hayati detaylar…

MASKİ AÇIKLADI GÜNDÜZBEY KAPTAJI’NDA DOĞAL HAREKETLİLİK

Depremin hemen ardından binlerce Malatyalı arama motorlarında "Malatya'da sular neden bulanık?" sorusunun cevabını aramaya başladı. Konuya dair resmi duyuru yapan MASKİ, yaşanan durumun jeolojik nedenini kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan açıklamaya göre; Battalgazi merkezli 5.6'lık depremin etkisiyle yeraltı su kaynaklarında doğal bir hareketlilik meydana geldi. Bu güçlü sarsıntı, kentin ana içme suyu kaynağı olan Gündüzbey Kaptajı bünyesinde geçici bir bulanıklığa yol açtı. Kaynaktaki bu değişim, doğrudan şebeke hatlarına verilen suya da yansıdı.

"TEDBİRLİ OLUN" ÇAĞRISI SULAR NORMALE DÖNENE KADAR DİKKAT!

MASKİ ekiplerinin deprem bölgesinde ve su tesislerinde gerekli tüm inceleme, kontrol ve laboratuvar su analiz çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü bildirildi. Ancak su kalitesi güvenli ve berrak seviyeye gelene kadar kurum yetkilileri Malatya halkına şu kritik çağrıda bulundu:

"Su berraklığı normal seviyeye ulaşıncaya kadar vatandaşlarımızın tedbir amaçlı olarak içme suyu kullanımında dikkatli olmaları önemle rica olunur."

BU SÜREÇTE DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Resmi makamların "tedbirli olun" uyarısının ardından, şebeke suyu tamamen berraklaşana kadar vatandaşların şu noktalara dikkat etmesi öneriliyor:

İçme Suyu Kullanımında Tedbir: Gündüzbey Kaptajı'ndan gelen su tamamen durulana kadar içme suyu olarak hazır paketli suların tercih edilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor.

Gündüzbey Kaptajı'ndan gelen su tamamen durulana kadar içme suyu olarak hazır paketli suların tercih edilmesi uzmanlarca tavsiye ediliyor. Yemek ve Çay Kullanımı: Suyu kaynatmak çamur ve tortuyu ortadan kaldırmadığı için, şebeke suyu normal rengine dönene kadar yemek ve çay yapımında da dikkatli olunmalıdır.

Suyu kaynatmak çamur ve tortuyu ortadan kaldırmadığı için, şebeke suyu normal rengine dönene kadar yemek ve çay yapımında da dikkatli olunmalıdır. Beyaz Eşyaların Korunması: Yoğun bulanık ve tortulu su, çamaşır ve bulaşık makinelerinin filtre sistemlerine zarar verebilir. Suların rengi düzelene kadar bu cihazların kullanımının ertelenmesi faydalı olacaktır.

MALATYA’DA SULAR NE ZAMAN DÜZELECEK?

Vatandaşların en çok merak ettiği bir diğer konu ise "Malatya'da sular ne zaman temiz akacak?" sorusu oldu.

Deprem kaynaklı yeraltı suyu bulanıklıkları, sarsıntıların durmasının ve yeraltı kaynaklarının kendi kendini filtrelemesinin ardından genellikle 24 ila 48 saat içerisinde kendiliğinden geçmektedir. MASKİ, sürecin yakından takip edildiğini ve yeni gelişmeler ile su analiz sonuçlarının kamuoyu ile paylaşılmaya devam edeceğini vurguladı.

Malatya genelindeki içme suyu hatlarına dair mahalle mahalle son durumları ve MASKİ'den gelecek yeni açıklamaları anlık olarak sayfamızda güncellenmeye devam edeceğiz.