Malatyalılar Deprem Anını Anlattı Bağıra Bağıra Eve Koştum!

Malatya bugün yine beşik gibi sallandı. Merkez üssü ve şiddetiyle yürekleri ağza getiren sarsıntı, şehir genelinde çok net bir şekilde hissedildi. Deprem anında kimi evinde ailesiyle oturuyor, kimi ise trafikte seyir halindeydi. Sarsıntının durmasıyla birlikte kendisini güvenli alanlara atan vatandaşlar yaşadıkları şoku uzun süre atlatamadı.

"ÇOCUK GELDİ, DIŞARI ÇIKALIM DEDİ"

Deprem anında evinde olan Mahmut Karabulut, sarsıntıyı içeride oturduğu sırada hissettiğini belirterek,

"Depremi hissettim. Evde içeride oturuyordum. Çocuk sonra geldi deprem oldu dışarı çıkalım dedi. Allah’tan gelmiş ne diyelim yapacak bişey yok"

ifadelerine yer verdi.

"ŞİDDETİNİ ARABADA BİLE HİSSETTİK"

Sarsıntıya seyir halindeyken yakalanan ve Fırat Mahallesi'nde ikamet eden Huri Bozkurt, yaşadıkları korkuyu anlatarak,

"Ben arabadaydım deprem, çok şiddetli olmuş. Arabada yakalandım depreme. Ama bilemedik biz, evi aradık. Evdekiler dedi ki, çok şiddetli bir deprem oldu çok korktuk. Çok kötüydü. Biz çok korktuk. Biz Fırat Mahallesi'nde oturuyoruz ama çok etkilendik. Kimseye bir şey olmadı çok şükür"

ifadelerini kullandı.

"BU DEPREMLERDEN DERS ALMALIYIZ"

Depremi inanç dünyası ve toplumsal özeleştiri üzerinden değerlendiren Ahmet Tufan, evde yakalandığı sarsıntıdan bahsederek,

"Depremde ben evdeydim. Allah'tan gelene hamdolsun. Bu deprem bize az. Niye oluyor çünkü bu deprem Müslümanlar olarak ders almıyoruz. Müslüman Allah'ın emrini yapmıyor. Malatya'da yapmıyor. Allah'ı tanıyoruz ama emrini yapmıyoruz. 81 tane il var. 10 ile geliyor. Demek ki burada bir noksanlık var"

diye konuştu.

"BAĞIRA BAĞIRA EVE KOŞTUM"

Sarsıntı sırasında dışarıda olan ve evdeki eşi için büyük endişe duyan Hüseyin Horoz,

"Depremi hissettim ve korktum. Evde yalnız hanım vardı. Ben de dışardaydım. Zaten bağıra bağıra tekrar geri gittim. Ondan sonra hemen hanımı alıp dışarı çıktım. Doğruyu söylemek gerekirse hanım çok korkmuştu"

dedi.

"KIZ KARDEŞİMİ UYANDIRIP DIŞARI FIRLADIK"

Depreme arkadaşının evinde yakalanan ve uyuyan kardeşini son anda uyandırarak dışarı çıkaran Semiha Işıldayan,

"Rabbim kimseye bu deprem felaketini yaşatmasın. Ben deprem olduğu sırada arkadaşımın evindeydim. Kız kardeşim uyuyordu onu uyandırdım hemen beraber dışarı çıktık"

şeklinde konuştu.

"1 SAAT BOYUNCA DIŞARIDA BEKLEDİK"

Sarsıntının ardından güvenlik amacıyla bir süre evlerine giremediklerini belirten Turan Altıntaş ise durumu şu sözlerle ifade etti:

"Bir anda deprem salladı kalktık dışarı çıktık. Çok şükür bir sıkıntı yok. 1 saat kadar dışarı da kaldık. Allah kimseye bir daha yaşatmasın."