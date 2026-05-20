Malatya'da yaşanan deprem hareketliliğinin ardından kent protokolü ve ilgili tüm kurumlar acil durum koduyla bir araya geldi. Malatya Valisi Seddar Yavuz başkanlığında, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Merkezinde kritik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE GELİŞMELER ANBEAN TAKİP EDİLİYOR

Toplantıya katılan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada sahadaki gelişmelerin yakından incelendiğini belirtti. Başkan Sami Er, hemşerilerinin huzur ve güvenliği için tüm ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Deprem sonrası Valimiz Sayın Seddar Yavuz başkanlığında ilgili tüm kurumlarımızla koordinasyon toplantımızı gerçekleştiriyor, sahadaki gelişmeleri anbean takip ediyoruz. Hemşehrilerimizin huzur ve güvenliği için tüm ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Rabbim şehrimizi ve ülkemizi her türlü afetten muhafaza eylesin."

MALATYA DEPREMİ SONRASI HASAR VAR MI?

İl AFAD Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, deprem sonrasında saha tarama çalışmalarından gelen ilk bilgiler masaya yatırıldı. Yetkililerden alınan bilgiye göre, ekiplerin Malatya genelinde saha incelemelerine kesintisiz devam ettiği ve vatandaşların güvenliği için her türlü tedbirin alındığı bildirildi.