Malatya'nın Battalgazi ilçesi merkezli meydana gelen deprem, eğitim öğretimde zorunlu bir değişikliğe yol açtı. Sarsıntının ardından gözlerin çevrildiği İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, resmi sosyal medya hesapları ve web sitesi üzerinden öğrencileri ve personeli yakından ilgilendiren kritik bir duyuru yayınladı.

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ'NDE EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Rektörlükten yapılan resmi açıklamaya göre, yaşanan deprem sebebiyle üniversite bünyesinde eğitim-öğretime 1 (bir) gün süreyle ara verildi. Depremden etkilenen tüm öğrencilere ve üniversite personeline geçmiş olsun dileklerinin iletildiği açıklamada, güvenlik önlemleri ve tedbir amaçlı bu kararın alındığı vurgulandı.

SINAVLAR İPTAL Mİ? SINAV TAKVİMİ DEĞİŞECEK Mİ?

Öğrencilerin en çok merak ettiği "Planlanan sınavlar ertelendi mi?" sorusuna da yine aynı açıklamada net bir yanıt verildi. İnönü Üniversitesi Rektörlüğü, derslere ara verilmesine rağmen sınav takviminde bir değişiklik yapılmayacağını belirtti.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önceden planlanmış olan sınavlar ise ilan edilen takvime uygun şekilde aynen gerçekleştirilecektir."

Buna göre, derslerin tatil edildiği gün yapılması planlanan tüm vizeler, finaller veya bütünleme sınavları, daha önce duyurulan saat ve salonlarda kesintisiz olarak uygulanmaya devam edecek. Öğrencilerin mağduriyet yaşamamak adına sınav saatinden önce kampüste hazır bulunmaları önem arz ediyor.