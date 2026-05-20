Malatya, güne korkutan bir deprem haberiyle uyandı. Battalgazi merkezli sarsıntının ardından devletin tüm kademeleri hızla harekete geçti. Malatya Valisi Seddar Yavuz, Garnizon Komutanı Tümgeneral Aydın Kılıç ve Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ile birlikte Afet Koordinasyon Toplantısı düzenledi. Toplantı sonrası saha tarama sonuçlarını ve kentteki son durumu paylaşan Vali Yavuz, kritik açıklamalarda bulundu.

"YERİN 7 KİLOMETRE DERİNLİĞİNDE MEYDANA GELDİ"

Depremin detaylarına ilişkin teknik bilgileri paylaşan Vali Seddar Yavuz, sarsıntının hissedilme oranına dikkat çekerek şunları söyledi:

"İlimiz Battalgazi ilçesinde 20 Mayıs saat 09.00’da 5.6 büyüklüğünde yerin 7 kilometre derinliğinde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem anından itibaren derhal afet koordinasyon merkezimiz faaliyetine başlamış ve saha tarama çalışmalarına hız verilmiştir. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki 6 Şubat depremlerinden sonra Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum’un koordinasyonunda ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi ve AFAD’ımız, diğer kurum ve kuruluşlarımızla birlikte şehrimizde 124 bin bağımsız bölüm inşa ettik. Bunun 104 bini direkt Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 20 bini aşan kısmı ise yerinde dönüşüme destek vermek sureti ile şehrimizin yapı stoku yenilenmiştir. Bugün de özellikle sığ bir deprem olması ve zeminin kötü olduğu yerlerde daha şiddetli hissedildiğini söylemek istiyorum."

ÇAĞRI MERKEZİNE 82 İHBAR GELDİ: HASAR DURUMU NE?

Saha taramalarının titizlikle sürdüğünü belirten Yavuz, gelen ihbarlar ve oluşan hasarlar hakkında şu verileri paylaştı:

"Bu saat itibariyle saha taramalarımız halen devam etmekte olup acil çağrı merkezimize 82 adet çağrı gelmiştir. Acil çağrı merkezine 32 adet hasar tespiti, 50 adet bilgi-danışma amacıyla çağrı alınmıştır. İlimiz genelinde şu ana kadar 3 ahırda kısmi çökme, 1 konutta kısmi hasar ve 1 adet istinat duvarında çökme olduğu bilgisi edinilmiştir. Karayolları 82. Şube Şefliğince alınan bilgi doğrultusunda Pütürge ilçesi Kubbedağı mevkiinde deprem etkisi ile yamaçta kaya parçalarının geldiği bilgisi alınmış ve Karayolları Şefliğimizce gerekli müdahalelerde bulunulmuştur."

CAN KAYBI YOK, EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Vatandaşların sağlık durumuna ilişkin yüreklere su serpen açıklamalarda bulunan Vali Yavuz, okulların tatil edildiğini de şu sözlerle duyurdu:

"Sağlık kuruluşlarımıza 74 vatandaşımız başvurmuş olup bunlardan 15’i korku ve panikten, 15’i hafif derecede yaralı olup, 46 vatandaşımızın tedavisi tamamlanmış ve taburcu edilmiştir. Şu an 18 vatandaşımız da müşahede amaçlı olarak hastanelerimizde bulunmaktadır. Yaralanan kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Herhangi bir can kaybı bulunmamaktadır. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarımızda bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir."

MALATYALILARA ÇOK KRİTİK "İÇME SUYU" UYARISI!

Şehirdeki altyapı durumuna değinen Vali Yavuz, şebeke suyundaki bulanıklığa karşı vatandaşları uyardı:

"Şu an itibariyle deprem sebebiyle iletişim ve enerji hatlarında herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını paylaşmak istiyorum. Özellikle şehrimizin su ihtiyacını karşılayan kaptajda deprem etkisi ile bulanıklık meydana gelmiştir. Özellikle Büyükşehir Belediyemiz, MASKİ’miz, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığımız tarafından ekiplerimiz gerekli inceleme işlemlerine devam etmektedir. Tedbir olarak özellikle bulanık olan yerlerde içme suyu olarak kullanılmamasını tavsiye ediyoruz."

"DEPREMLER ÖLDÜRMEZ, BİNALAR ÖLDÜRÜR"

Devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan ve panik yapılmaması gerektiğini ifade eden Vali Seddar Yavuz, açıklamalarını şöyle noktaladı:

"Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum, İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi geçmiş olsun dileklerini iletmiş ve gerekli çalışmalar konusunda bilgi edinmişlerdir. Bu vesileyle başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere bakanlarımıza, geçmiş olsun dileklerini ileten tüm yetkililere şükranlarımı arz ediyorum. Afet Koordinasyon Merkezinde Garnizon Komutanımız, Büyükşehir Belediye Başkanımız, mülki idare amirlerimiz ve Afet Koordinasyon Kurulu Üyeleri süreci yakından takip etmektedir. Buradan Malatyalı hemşehrilerime sakin olmalarını tavsiye ediyorum. Özellikle hasarlı binaların yıkılması ile yeni imar ve inşa faaliyetleri konusunda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın güçlü liderliğinde şehrimizin yapı stokunu afetlere dirençli hale getirmemizin ne kadar önemli olduğunu bugün bir kez daha müşahede etmiş olduk ve depremlerin öldürmediğini, binaların öldürdüğünü bir kez daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Her konuda sürece hakimiz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile görevinin başındadır ve gerekli her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz."