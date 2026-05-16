Malatya İnönü Üniversitesi, bilimsel ve kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. İlahiyat Fakültesi öğrencilerinin yoğun emeklerle hazırladığı “Hakikatin İzinde: Felsefe Yolu” başlıklı interaktif felsefe tarihi sergisi, kapılarını ziyaretçilere açtı.

İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Abdurrazak Gültekin rehberliğinde hayata geçirilen proje, felsefi düşünceyi somut tasarımlarla buluşturdu. Yaklaşık 220 öğrencinin ortak katkısıyla ortaya çıkan 107 eser, felsefe meraklılarından tam not aldı.

105 FARKLI FELSEFİ KONU GÖRSEL ŞÖLENE GÖRÜNTÜLENDİ

Sergi kapsamında, felsefe tarihine damga vurmuş 105 farklı konu, sistematik tablolar ve yaratıcı görsel çalışmalarla ziyaretçilere aktarıldı. Karmaşık felsefi problemleri somut tasarımlara dönüştüren öğrenciler, izleyicilere çok kısa sürede kapsamlı ve akılda kalıcı bir felsefe tarihi perspektifi sunmayı başardı.

AKADEMİK YÖNETİMDEN SERGİYE TAM NOT

Serginin açılışı; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, üniversitenin akademik ve idari personeli ile çok sayıda öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, serginin bilimsel ve eğitsel açıdan son derece kıymetli bir çalışma olduğunu vurgulayarak:

"Bu anlamlı projede emeği geçen tüm akademisyenlerimizi ve vizyoner tasarımlarıyla öne çıkan öğrencilerimizi yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Serginin koordinatörlüğünü üstlenen Doç. Dr. Abdurrazak Gültekin ise organizasyonun temel amacını şu sözlerle özetledi:

"Bu sergiyle birlikte ziyaretçilerimize hem keyifli hem de hızlandırılmış ve etkileşimli bir felsefe eğitimi sunmayı amaçladık. Öğrencilerimizin teorik bilgiyi pratiğe dökme becerisi bizleri gururlandırdı."

Sergide sadece felsefe tarihi öğrenilmekle kalınmıyor, aynı zamanda interaktif bir rekabet de yaşanıyor. Etkinlik süresince ziyaretçilerin oylarıyla en beğenilen çalışmalar tek tek belirlenecek. Oylama sonucunda dereceye giren başarılı öğrencilere ise özel ödüller takdim edilecek.