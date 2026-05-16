Kahramanmaraş’ta yaşanan ve eğitim camiasını derinden sarsan silahlı saldırının ardından, Aysel Çalık Ortaokulu’nun öğrenci ve öğretmenlerine anlamlı bir destek eli uzandı. Yaşanan hazin felaketlerin ve bu zorlu sürecin ardından psikolojik olarak yıpranan öğrencilere moral aşılamak amacıyla Malatya Kutanlılar Derneği devreye girdi.

Kutanlılar Derneği, Kahramanmaraş’tan gelen öğrencileri ve öğretmenlerini Malatya’da ağırlayarak, onlara hem asrın felaketinin hem de yaşanan son olayların izlerini unutturacak duygu dolu bir moral ve motivasyon programı düzenledi.

"GENÇLERİMİZİN YÜZÜNDEKİ BİR TEBESSÜM BİZİM İÇİN UMUTTUR"

Buluşmada kalplerdeki acıyı paylaşmanın ve dayanışmayı büyütmenin önemine dikkat çeken Kutanlılar Dernek Yönetimi, yaptıkları açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Zor günlerin ardından şehirlerimizin, insanlarımızın ve özellikle böylesine sarsıcı olaylar yaşayan gençlerimizin yanında olabilmek bizler için büyük bir sorumluluk ve onurdur. Kahramanmaraş Aysel Çalık Ortaokulu’nun kıymetli öğrencilerini ve öğretmenlerini misafir etmek, onların yüzlerinde yeniden bir tebessüm görebilmek ve yalnız olmadıklarını hissettirebilmek bizlere umut verdi. Acının paylaşıldıkça hafiflediğine, dayanışmanın ise tüm yaraları saracağına yürekten inanıyoruz."

BAŞKAN MEHMET DOĞAN VE MEHMET SAİD HOCA’YA TEŞEKKÜR

Dernek yönetimi, programın hayata geçmesinde büyük emeği olan isimleri unutmayarak,

"Bu anlamlı buluşmanın gerçekleşmesinde emeği geçen başta Dernek Başkanımız Mehmet Doğan’a, Mehmet Said Hocamıza ve katkı sunan herkese gönülden teşekkür ediyoruz. Birlik, kardeşlik ve dayanışma ruhunu yaşatan herkesten Allah razı olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın; dayanışmamız, kardeşliğimiz ve umudumuz daim olsun"

açıklamasında bulundu.

Malatya’da gerçekleşen bu buluşma, zor bir süreçten geçen Aysel Çalık Ortaokulu öğrencileri için sadece bir moral gezisi değil, aynı zamanda kardeşliğin ve toplumsal dayanışmanın en somut göstergesi oldu.