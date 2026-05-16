Sivas’ın Gürün ilçesinde yer alan ve "bozkırın ortasındaki nazar boncuğu" olarak nitelendirilen dünyaca ünlü Gökpınar Gölü, son yılların en yüksek su seviyesine ulaştı. Havzaya düşen yoğun kış karı ve ilkbahar yağışları, gölü dipten besleyen devasa yeraltı su kaynaklarını tamamen doldurdu.

20 metre derinliğe sahip olan ve adeta kristal bir camı andıran gölün tabanındaki kayalıkların arasından fışkıran su miktarı, rekor seviyede bir artış gösterdi. Geçtiğimiz yılın ağustos ayında saniyede 2 bin 600 litre suyun çıktığı Gökpınar’da, bu yıl su çıkışı saniyede 4 bin 700 litreye yükseldi. Neredeyse iki katına çıkan bu muazzam su debisi, göldeki görsel şöleni ve berraklığı bambaşka bir boyuta taşıdı.

"BURALAR YAĞIŞLARLA DAHA DA GÜZELLEŞMİŞ"

Son yıllarda yapılan modern çevre düzenlemeleriyle küresel bir turizm cazibe merkezine dönüşen Gökpınar Gölü, bu rekor su artışıyla birlikte yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Gölün büyüleyici turkuaz rengine hayran kalan ziyaretçilerden Hidayet Takcı, her geldiklerinde gölün kendilerini ferahlattığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Sebebi gördüğünüz üzere şu muazzam turkuaz renkli gölümüz... Bu yılki bereketli yağışlarla birlikte yeraltı kaynakları dolmuş ve göl daha da güzelleşmiş vaziyette. Hâlâ görmeyen varsa mutlaka çıksın gelsin. Kayseri-Malatya yolu üzerinde, ana yoldan yaklaşık 10 kilometrelik son derece kolay bir yolla buraya ulaşabilirsiniz."

"HERKESİN BU TABİATI KEŞFETMESİ GEREKİYOR"

Gökpınar’ın doğasına hayran olduğunu ve her yıl defalarca ziyaret ettiğini belirten Mehmet Yılmaz ise,

"Gökpınar’ı berraklığıyla, kendine has doğasıyla ve el değmemiş tabiatıyla çok beğeniyoruz. Herkesin burayı mutlaka keşfetmesini ve bu eşsiz atmosferi yerinde görüp yaşamasını tavsiye ederiz"

şeklinde konuştu.