Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, "Aile ve Nüfus On Yılı" vizyonu kapsamında yürüttüğü çalışmalarla kentin sosyal refahını yükseltmeye devam ediyor. 2026 yılı verilerine göre, il genelinde ihtiyaç sahibi hanelere ve bireylere aktarılan toplam kaynak 96 milyon TL’yi aştı.

BÜTÇEDEN EN BÜYÜK PAY "EVDE BAKIM" HİZMETİNE

Bakanlık koordinesinde ve Elazığ Valiliği himayelerinde yürütülen hizmet modellerinde, özellikle dezavantajlı bireylerin kendi ortamlarında desteklenmesi öncelik haline geldi. Açıklanan verilere göre:

Evde Bakım Desteği: Öz bakımını yapamayan 4 bin 928 birey için toplam 67,5 milyon TL ödeme yapıldı.

Sosyal ve Ekonomik Destek (SED): Bin 515 çocuğun eğitim ve gelişim süreçlerinin aile yanında sürdürülmesi amacıyla yaklaşık 14,5 milyon TL kaynak aktarıldı.

Doğum Yardımı: Yeni doğum yapan 4 bin 170 haneye toplam 13,3 milyon TL tutarında destek sağlandı.

Ayrıca koruyucu aile modelinden yararlanan 32 aileye de nakdi desteklerin düzenli olarak sürdürüldüğü bildirildi.

OTİZMLİ EVLADINA KOL KANAT GEREN ANNEYE MORAL

Anneler Günü ve Engelliler Haftası vesilesiyle saha ziyaretlerini sıklaştıran Elazığ Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Faruk Ergün, biri otizm tanılı olmak üzere üç evladını büyük bir özveriyle yetiştiren bir anneyi ziyaret etti. Ailenin ihtiyaçlarını yerinde dinleyen Ergün, devletin tüm imkanlarıyla sahanın her noktasında olduğunu vurguladı.

"BİZİM İÇİN HER GÜN SAHA GÜNÜ"

Ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan İl Müdürü Ergün, sosyal hizmetlerin sadece ekonomik yardımdan ibaret olmadığını belirterek şunları söyledi:

"Annemiz, her şartta çocuklarına kol kanat germiş, onları sevgiyle büyütmüş bir kahraman. Bizler de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası ve Anneler Günü'nün kesiştiği bu anlamlı süreçte onların yanında olmak istedik. Sadece bugün değil, her zaman sahadayız. Tüm annelerin, engelli bireylerin, yaşlıların ve çocukların ihtiyaçlarını gözetiyor, bu ihtiyaçları devletimizin şefkat eliyle karşılamaya çalışıyoruz."

GELECEK VİZYONU: 2035 HEDEFLERİ

2026-2035 yıllarını kapsayan geniş vizyon çerçevesinde; evlenecek gençlere sağlanan faizsiz kredi imkanları ve çocuk sayısına göre güncellenen yeni yardım modelleriyle Elazığ'da aile yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Sosyo-kültürel farkındalık projeleriyle desteklenen bu süreç, kentin sosyal dokusunu koruma noktasında kritik bir rol üstleniyor.