Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından paylaşılan güncel verilere göre, bugün şehir merkezi ve ilçelerimizde yaşamını yitirenlerin defin bilgileri ve taziye adresleri şu şekildedir:

ŞEHİR MEZARLIĞI’NA DEFİN EDİLENLER

Cumali Aloğlu: 78 yaşında hayatını kaybetti. Taziye adresi: Kaynarca Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

Yusuf Kenan Yücedağ: 59 yaşında hayatını kaybetti. Taziye adresi: Özalper Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

Fethi Güler: 76 yaşında hayatını kaybetti. Taziye adresi: Tecde Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

Veysel Ateş: 63 yaşında hayatını kaybetti. Taziye adresi: Çukurdere Mahallesi, Yeşilyurt/Malatya.

İLÇELERDE DEFİN EDİLENLER

Mevlüt Köse (88): Arapkir ilçesi Köseoğlu Mahallesi Mezarlığı’na defin edildi.

Elif Saka (93): Yeşilyurt ilçesi Cumhuriyet Örnekköy Mahallesi Mezarlığı’na defin edildi.

Hamza Demirel (39): Pütürge ilçesi Mezarlığı’na defin edildi.

Zeynep Emre (71): Akçadağ ilçesi Aşağıörükçü Mahallesi Mezarlığı’na defin edildi.