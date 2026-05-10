Türkiye’de sosyal konut hayali kuran binlerce vatandaşı bekleyen 'matematiksel çıkmaz' Malatya’da somutlaştı. Busabah TV’de yayınlanan "Haftanın Nabzı" programına konuk olan Enver Kiraz, bizzat deneyimlediği TOKİ ödeme sistemi üzerinden çarpıcı bir iddiada bulundu.

ÖDEDİKÇE KABARAN BORÇ!

Kendi evinin de yıkılmasıyla hak sahibi olan ancak "sosyal konut" statüsünde borçlandırılan Kiraz, finansal bir paradoksun içine düştüklerini rakamlarla anlattı. 22 bin TL ile başlayan taksitlerin 10 ayda 31 bin TL’ye fırladığını söyleyen Kiraz, sistemin işleyişindeki "gülünç" durumu şu sözlerle özetledi:

Peşinat Yatırıldı: Toplam borç 2 milyon 700 bin TL'ye çekildi.

10 Ay Ödeme Yapıldı: Yaklaşık 300 bin TL taksit ödendi.

Sonuç: "Borcum bitti mi?" diye sorulduğunda alınan cevap: 3 milyon 170 bin TL!

Kiraz,

"Yatırdıkça borcum artıyor. Ben ödüyorum, sistem daha fazlasını ekliyor. Bu nasıl bir sosyal devlet anlayışı?"

diyerek isyan etti.

SOSYAL KONUT KUYRUĞUNDAKİLERE UYARI: "ŞOKA HAZIR OLUN"

Şu an sosyal konut başvurusu için sıraya giren binlerce vatandaşın büyük bir yanılgı içinde olduğunu savunan Kiraz,

"Vatandaş bugün heyecanla hücum ediyor ama ödeme planları açıklandığında bizim yaşadığımız şoku yaşayacaklar. Mevcut enflasyonist sistemde bu taksitleri ödemek, asgari ücretli veya emekli için imkansızın ötesinde"

dedi.

"BİZ DEPREMZEDEYİZ, MÜŞTERİ DEĞİL!"

Kendilerine depremzede haklarının tam olarak tanınmadığını belirten Kiraz, hükümete çağrıda bulundu:

"Biz kimseden lütuf istemedik. Evimiz yıkıldı, hak sahibi olduk. Eğer bizi depremzede kabul ettiyseniz, bugün gerçek depremzedeler için açıklanan o uygun rakamlar bizim için de geçerli olmalı. Bizi banka faizlerine ve enflasyon farklarına mahkum etmeyin!"