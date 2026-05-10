Busabah TV ekranlarında yayınlanan, Sinem Hatun Davut ve gazeteci Berkman Dulman’ın hazırlayıp sunduğu “Haftanın Nabzı” programının konuğu Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) Malatya Şube Başkanı Fevzi Çiçek oldu. Çiçek, iklim değişikliğinin Malatya kayısısı üzerindeki yıkıcı etkilerini ve üretimin kaçınılmaz olarak yüksek rakımlara kaydığını açıkladı.

22 YILLIK TAKİP ACI GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

ZMO olarak 2002 yılından bu yana Malatya’nın en düşük rakımı olan 650 metreden itibaren titiz bir kayıt tuttuklarını belirten Fevzi Çiçek; çiçeklenme, hasat ve doğal afet verilerini analiz ettiklerini söyledi. Son 15 yıllık verilerin "alarm" verdiğini vurgulayan Çiçek, Malatya tarımı için kritik eşiği açıkladı.

"950 RAKIM ALTINDA KALİTE HAYAL OLDU"

Başkan Çiçek, alçak rakımlarda sürdürülebilir tarımın imkansız hale geldiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"950 rakımın altındaki bölgelerde artık istikrarlı ve kaliteli kayısı hasadı almakta zorlanıyoruz. Zirai don, dolu, artan hastalık popülasyonu ve hasat dönemindeki ani sıcaklıklar, kurutmalık kayısıda ciddi randıman kayıplarına yol açıyor. Kayısı, iklim istekleri nedeniyle yavaş yavaş daha serin olan yüksek rakımlara doğru kaçıyor."

"ÜRETİM VAR AMA EKONOMİK DEĞİL"

Yüksek rakımların verim ve kalite açısından daha uygun hale geldiğini kabul etmek gerektiğini ifade eden Çiçek, alçak bölgelerdeki tehlikeye dikkat çekti:

"Bu bölgelerde kayısı hiç yetişmeyecek demiyoruz ancak üretim artık 'ekonomik olma' özelliğini yitiriyor. Risk çok yüksek, verim ise düşük."

ÇİFTÇİYE "İKTİSADİ FİZİBİLİTE" UYARISI

Tarımın artık sadece bir geçim kaynağı değil, profesyonel bir iktisadi faaliyet olduğunun altını çizen Çiçek, üreticileri yeni arayışlara davet etti:

"Bir ticaret yapıyorsanız fayda-maliyet dengesini gözetmelisiniz. Düşük gelir veya zarar etme noktasındaki üreticimiz, iklim şartlarının getirdiği bu yeni tablo karşısında mecburen alternatif ürün planlamalarına yönelmek zorunda kalacaktır."