Tarihin tozlu sayfalarını araladığımızda karşımıza kurgusal mitolojik karakterler değil, zekası ve cesaretiyle dünyayı dize getiren gerçek "bozkır aslanları" çıkıyor. Bozkırın sert rüzgarlarından modern Türkiye’nin göklerine uzanan bu listede, sadece orduları değil, koca bir tarihin akışını yöneten 5 öncü ismi mercek altına alıyoruz.

1. TOMRİS HATUN İMPARATORLARI DİZE GETİREN SAKA KRALİÇESİ

M.Ö. 6. yüzyılda Saka Türklerinin başına geçen Tomris Hatun, dönemin "yenilmez" denilen Pers Kralı Büyük Kiros'u stratejik bir dehayla mağlup etti. Onun askeri dehası, bugün bile dünya harp tarihlerinde bir kadının devasa bir imparatorluğu nasıl durdurabileceğinin en net örneğidir.

2. TERKEN HATUN SELÇUKLU DEVLETİ’NİN GİZLİ GÜCÜ

Büyük Selçuklu Devleti'nde sadece bir eş değil, gerçek bir siyasi figürdü. Kendi askeri birliği ve divanı bulunan Terken Hatun, devletin iç ve dış siyasetini belirlemede o kadar etkiliydi ki, Bizans ve Avrupa elçileri onun onayını almadan adım atamaz hale gelmişti.

3. ALTUNCAN HATUN DEVLETİ KAOSTAN KURTARAN İRADE

Tuğrul Bey'in eşi olan Altuncan Hatun, eşinin Bağdat'ta kuşatıldığı en kritik dönemde kendi ordusunu toplayıp yardıma giderek devleti büyük bir kaostan kurtardı. Bu olay, Türk kadınının devlet yönetimindeki sarsılmaz otoritesini tarihe kazıdı.

4. NENE HATUN BAĞIMSIZLIK KARAKTERİNİN SEMBOLÜ

93 Harbi sırasında, "Bebeğim anasız büyür ama vatansız büyüyemez" diyerek tabyalara koşan Nene Hatun, sadece Rus ordusuna değil, tüm dünyaya Türk kadınının bağımsızlık aşkını gösterdi. O, halk direnişinin küresel sembollerinden biridir.

5. SABİHA GÖKÇEN GÖKLERİN İLK KADIN HÜKÜMDARI

Dünyanın ilk kadın savaş pilotu olarak gökyüzünde süzüldüğünde, Avrupa’da büyük bir şaşkınlık ve hayranlık uyandırdı. Sabiha Gökçen, Türk kadınının sadece toprakta değil, en ileri teknolojide de lider olabileceğini tüm dünyaya ilan etti.

PEKİ, AMAZONLAR GERÇEKTEN TÜRKİYE'DE Mİ YAŞADI?

Mitoloji sanılıyordu ancak bilim aksini kanıtladı! Karadeniz'in hırçın kıyılarında, binlerce yıl önce sadece kadınlardan oluşan bir ordu hüküm sürüyordu.

Samsun Terme (Themiskyra): Antik bulgular, Amazonların M.Ö. 1200’lü yıllardan itibaren Samsun topraklarında yaşadığını gösteriyor.

DNA Testleri Şaşırttı: Silahlarıyla gömülmüş savaşçı iskeletlerine yapılan DNA testleri, bu savaşçıların "erkek" değil, ağır savaş yaraları taşıyan kadınlar olduğunu ortaya koydu.

Platon Bile Onları Örnek Gösterdi: Ünlü filozof Platon, kadınların eğitimi ve binicilikteki başarısı için Amazonları kanıt olarak sundu.

Tarih yazıcılığı uzun yıllar boyunca sadece savaş meydanlarına ve stratejik hamlelere odaklanırken, bu büyük resmin asıl mimarlarını; kadınları çoğu zaman arka planda bıraktı. Ancak bugün biliyoruz ki; Tomris Hatun’un stratejisi olmasaydı bozkırın kaderi, Nene Hatun’un feraseti olmasaydı vatanın sınırları çok daha farklı çizilecekti.

Bu haberimizde yer verdiğimiz 5 isim, sadece birer kahraman değil; adaletin, sarsılmaz iradenin ve Türk kadınının genetiğindeki o asil gücün temsilcileridir. Amazonların mitolojik tozundan sıyrılıp kendi tarihimizin gerçek aslanlarına baktığımızda, geleceği inşa edecek gücün de yine bu mirasta saklı olduğunu görüyoruz. Kadınların sadece tarihte değil, hayatın her alanında hak ettiği liderlik koltuğunda oturduğu bir gelecek dileğiyle...