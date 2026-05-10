Çay demlenene kadar hazır, lezzeti ise dillerden düşmeyecek cinsten! Malatya’nın asırlık mutfak sırrı 'Kabuk Bağlama' ile tanışın. Klasik şerbetli tatlıların tahtını sallayan, sadece kayısı ve cevizle yapılan bu mucize, 'Tatlı yediğimde ağır geliyor' diyenlerin yeni favorisi oluyor. İşte sofranızda devrim yaratacak o gizli tarif...

SOFRALARIN YENİ GÖZDESİ GELENEKSEL BİR MALATYA EFSANESİ

Anadolu mutfağının kalbi Malatya’da, kayısı sadece bir meyve değil; bir kültür, bir yaşam biçimidir. Ancak çoğu kişinin bilmediği bir gerçek var: Malatyalılar kayısıyı sadece atıştırmalık olarak değil, akşam çaylarının yanına "saraylara layık" bir tatlı olarak hazırlıyor.

Halk arasında "Kabuk Bağlama" olarak da bilinen Kayısı Dolması, fırından yayılan tereyağı kokusu ve cevizin o kıtır dokusuyla birleştiğinde ortaya bambaşka bir sonuç çıkıyor. Şerbetli ağır tatlıların aksine mideyi yormayan bu tarif, günümüzde modern mutfakların "sağlıklı tatlı" arayışına en güçlü cevap niteliğinde.

NEDEN "YILLARCA YANLIŞ YEDİK" DİYORUZ?

Çünkü kayısının gerçek aroması, aslında ısıyla birleştiğinde zirveye ulaşır. Kuru kayısının fırınlanarak o karamelize tada ulaşması ve içine eklenen ballı ceviz harcıyla bütünleşmesi, damaklarda adeta bir lezzet patlaması yaşatıyor. Bu yöntemi bir kez denedikten sonra, kayısıya bakış açınız tamamen değişecek.

MALATYA USULÜ KAYISI DOLMASI İÇİN GEREKEN MALZEMELER

Bu efsane lezzeti evinizde denemek için çok karmaşık malzemelere ihtiyacınız yok. İşte ihtiyacınız olan liste:

1/2 kg. Kuru kayısı (Mümkünse gün kurusu)

Kuru kayısı (Mümkünse gün kurusu) 1 su bardağı Ceviz içi (İrice dövülmüş)

Ceviz içi (İrice dövülmüş) 2 çorba kaşığı Bal veya toz şeker (İç harcı için)

Bal veya toz şeker (İç harcı için) 2 yemek kaşığı Tereyağı (Gerçek lezzet burada gizli)

Tereyağı (Gerçek lezzet burada gizli) 4 çorba kaşığı Toz şeker (Karamelizasyon için)

Toz şeker (Karamelizasyon için) Süslemek için: Antep fıstığı veya Hindistan cevizi

EVDE KAYISI DOLMASI NASIL YAPILIR? (ADIM ADIM TARİF)

Canlandırma: Kayısıları iyice yıkayın ve 10-15 dakika ılık suda bekleterek o sert formunu kaybetmesini sağlayın. Ardından suyunu iyice süzün. Harcın Hazırlanışı: Cevizleri havanda iri parçalar kalacak şekilde dövün. İçine balı (veya şekeri) ekleyip macun kıvamına gelene kadar karıştırın. Doldurma İşlemi: Kayısıları birbirinde ayırmadan, bir yanından kesin (kanat açın). Hazırladığınız cevizli karışımı içine doldurup nazikçe kapatın. Pişirme Tekniği: Yağlanmış tepsiye dizin. Üzerine bir çay bardağı su gezdirin ve küçük tereyağı parçalarını üzerlerine bırakın. Fırınlama: Üzerine toz şekerini de serpiştirdikten sonra 200 derece fırında yaklaşık 20-25 dakika, üzerleri parlayana kadar pişirin.

Peki, sizin favori kayısı lezzetiniz hangisi? Malatya'nın bu geleneksel lezzeti "Kabuk Bağlama" tarifini daha önce denemiş miydiniz? Ya da sizin ailenizde kayısı ile yapılan farklı bir "mutfak sırrı" var mı? Deneyimleriniz ve saklı kalmış diğer tarifleriniz, Malatya mutfağını yaşatmak için çok kıymetli. Aşağıdaki yorum kısmında buluşalım