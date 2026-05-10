Malatya genelinde sağlık hizmetlerine erişimin kesintisiz sürmesi amacıyla belirlenen 10 Mayıs nöbetçi eczane listesi yayınlandı. Gece saatlerinde veya hafta sonu acil ilaç ihtiyacı duyan vatandaşlar, "Malatya'da bugün hangi eczane nöbetçi?" sorusuna yanıt arıyor. İşte adres ve telefon bilgileriyle güncel liste...

MALATYA MERKEZ NÖBETÇİ ECZANELER

Malatya şehir merkezinde ulaşımı kolay noktalarda bulunan nöbetçi eczaneler 24 saat boyunca hizmet verecek:

Nurettin Tay Eczanesi: Gazi İlkokulu karşısı, Atatürk Evi altı Cumhuriyet Çarşısı No: 2/16 adresinde. İletişim: 0422 322 05 62.

Dönmez Eczanesi: Cevherizade Mah. Emeksiz Cad. Özden Sokak No: 45/B (Kök Mobilya yanı). İletişim: 0538 619 08 70.

Anıl Eczanesi: Turgut Özal Bulvarı, Hastane karşısı, üst geçit yanı No: 13/A. İletişim: 0422 211 37 44.

Yeşilyurt Eczanesi: Eski Yeşilyurt / Çırmıktı Meydanı (Ziraat Bankası yanı). İletişim: 0539 326 44 74.

ESKİ MALATYA (BATTALGAZİ) NÖBETÇİ ECZANE

Battalgazi bölgesinde ikamet eden vatandaşlar için belirlenen nöbetçi eczane bilgisi şu şekildedir:

Aksu Eczanesi: Alacakapı Mah. Kırkgöz Cad. 15/B (Battalgazi Semt Polikliniği karşısı). İletişim: 0506 443 34 44.

Malatya'da sağlık hizmetlerine ulaşımınızı kolaylaştırmak adına hazırladığımız bu nöbetçi eczane listesi, resmi veriler ışığında güncellenmiştir. Şehir genelinde yoğunluk yaşanabileceği ihtimaline karşı, gitmek istediğiniz eczaneyi yukarıdaki iletişim numaralarından arayarak ilaç stok durumunu teyit etmenizi öneririz. Acil şifalar dileriz.