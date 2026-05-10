Anneler Günü tüm dünyada kutlanırken, Sivas’taki Ulaş Tarım İşletmesi Müdürlüğü (TİGEM), doğanın en mucizevi ve en duygusal buluşmalarından birine sahne oldu. Yüzlerce kuzunun, kalabalık sürü içerisinde annelerini sadece kokularından tanıyarak onlara koştuğu o anlar, "anne sevgisinin" sınır tanımadığını bir kez daha kanıtladı.

KOKUYLA GELEN BÜYÜK KAVUŞMA

Ulaş ilçesinde bulunan TİGEM ağıllarında baharın gelişiyle dünyaya gelen Kangal Akkaraman kuzuları, gelişim süreçlerini tamamladı. Her gün belli saatlerde süt emmek için anneleriyle buluşan kuzular, bu kez Anneler Günü’nde kapıların açılmasıyla meralara daldı. Onlarca koyun arasından kendi annesini hatasız bulan yavruların o telaşlı ve sevgi dolu anları, havadan görüntülenerek izleyenleri büyüledi.

71 BİN DEKARLIK DEV BİR GEN MERKEZİ

İşletmenin hayvancılık faaliyetleri hakkında bilgi veren Hayvancılık Şubesi Şefi Ziraat Mühendisi İbrahim Vefa Durdu, TİGEM’in bölge ve Türkiye tarımı için önemine dikkat çekti. 1944 yılında kurulan işletmenin 71 bin dekar arazide faaliyet gösterdiğini belirten Durdu, şu bilgileri paylaştı:

"45 bin dekar ekilebilir arazimizde sertifikalı tohum ve kaba yem üretimi yapıyoruz. Ancak bizim en büyük görevimiz, ülkemizin gen kaynaklarını korumak. İşletmemizde hem dünyaca ünlü Kangal Çoban Köpeği yetiştiriciliği yapıyor hem de Kangal Akkaraman koyun ırkını geleceğe taşıyoruz."

SİVAS’IN GURURU: KANGAL AKKARAMAN IRKI

İşletmede şu an itibarıyla yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvanın bulunduğunu ifade eden Durdu, Kangal Koyunu’nun özelliklerini anlattı:

"Kangal Koyunu, Akkaraman ırkının cüsse ve ağırlık olarak en büyük tipidir. Bölgenin sert iklimine ve mera şartlarına kusursuz uyum sağlar. Özellikle et verimiyle yetiştiricilerin gözbebeğidir."

DOĞA ANA’NIN ANNELER GÜNÜ HEDİYESİ

Binlerce hayvanın arasından birbirini bulan kuzu ve koyunların sergilediği bu manzara, hayvancılığın sadece üretimden ibaret olmadığını, doğanın derin bir şefkat bağıyla örüldüğünü gösterdi. Sivas-Malatya karayolu üzerindeki bu dev tesis, modern hayvancılığın yanı sıra bu tür renkli görüntülerle de adından söz ettirmeye devam ediyor.