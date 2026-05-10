Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yeni kararnamede, Milli Savunma Bakanlığı ve Adli Tıp Kurumu'ndaki üst düzey görev değişimleri dikkat çekti. Özellikle Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan’ın MSB’ye atanması, kararın en çok konuşulan başlığı oldu.

RESMİ GAZETE’DE KRİTİK ATAMA VE GÖREVDEN ALMA KARARLARI

ADLİ TIP KURUMU’NDA YENİ DÖNEM

Yayımlanan karara göre, Türkiye'nin en kritik kurumlarından biri olan Adli Tıp Kurumu Başkanlığına Hızır Aslıyüksek yeniden atandı. Adalet mekanizmasının işleyişinde hayati önem taşıyan bu atama, kurumun önümüzdeki dönemdeki yol haritası açısından büyük önem arz ediyor.

MSB’DE BAYRAK DEĞİŞİMİ KAYMAKAMLIKTAN GENEL MÜDÜRLÜĞE

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde de dikkat çeken bir değişim yaşandı. Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Avcı görevinden alınırken, yerine başarılı çalışmalarıyla bilinen Diyarbakır Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan getirildi. Bu atama, yerel yönetimlerden merkezi yönetime geçişin ve bürokraside gençleşmenin önemli bir örneği olarak kayıtlara geçti.

ATAMA KARARLARININ TAM LİSTESİ

Kararname ile sadece savunma ve adalet değil, diğer kurumlarda da şu atamalar yapıldı:

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı: Hızır Aslıyüksek

MSB Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü: Zikrullah Erdoğan

TÜİK Başkanlığı: Mehmet Arabacı

SPK Başkanlığı: Mahmut Sütcü

Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı: Yusuf Emre Akgündüz

ZİKRULLAH ERDOĞAN KİMDİR?

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne atanan Zikrullah Erdoğan, 1993 yılında Rize Güneysu’da doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketi Rize’de tamamlayan Erdoğan, parlak bir akademik kariyere sahiptir.

Eğitim Hayatı ve İlk Görevleri:

2016 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldu. Aynı dönemde çift anadal programını tamamlayarak Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden de mezuniyet derecesi aldı.

bölümünden de mezuniyet derecesi aldı. Kariyerine bir yıl süreyle Halk Bankası’nda görev yaparak başladıktan sonra İçişleri Bakanlığı’nın sınavını kazanarak Mülki İdare Amirliği mesleğine adım attı.

Kariyer Basamakları: Rize Valiliği’nde stajını tamamlayan Erdoğan, Kırklareli/Pınarhisar ve Aksaray/Ağaçören’de görev yaptı. Yurtdışı stajı kapsamında İngiltere Sheffield Üniversitesi’nde dil eğitimi aldı.

2020-2022: Isparta-Uluborlu Kaymakamı

2022-2024: Şanlıurfa Halfeti Kaymakamı

2024: Diyarbakır Çınar Kaymakamı

Son olarak Diyarbakır Çınar Kaymakamlığı görevini yürütürken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki üst düzey bir göreve atanan Zikrullah Erdoğan, iyi derecede İngilizce bilmektedir. Erdoğan, evli ve bir çocuk babasıdır.