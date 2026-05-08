Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek, savcılık ifadesinde seçim sürecine dair önemli iddialarda bulundu. tv100’ün ulaştığı bilgilere göre Böcek, Veli Ağbaba’nın kendisinden seçim çalışmaları kapsamında otobüs ve nakdi yardım talep ettiğini ileri sürdü.

Gökhan Böcek’in ifadesindeki o kısımlar şu şekilde:

"Veli Ağababa ile bir proje lansmanında karşılaştım. Onun dışında yüz yüze görüşmedim. Ama sonra hatırladığım kadarıyla facetıme ya da whatsapp üzerinden görüştük. Bu görüşmeden yaklaşık 10 gün sonra Ankara'ya gittim. Genel Merkezde ismini bilmediğim birisine parayı teslim ettim. Bu kişi Veli Ağbaba'yı aradı. Ağbaba parayı o kişiye teslim etmemi söyledi. Bu kişinin adını görevini bilmiyorum. Parayı teslim ettim."

"1 MİLYON EURO İSTEDİ"

İfadesinde talebin detaylarına değinen Böcek, babasının kendisine daha önce genel merkezin talepleri olabileceği yönünde bilgi verdiğini iddia etti. Böcek, süreci şu sözlerle anlattı:

"Babam daha önce 'genel merkezin maddi destek talepleri olabilir, yardımcı ol' demişti. Veli Ağababa seçim döneminde kullanmak için bir otobüs almamı istemişti. Sonra bu otobüsü aldıklarını söyledi. Benden 1 milyon Euro yardımda bulunmamı istedi."

"ÖZGÜR ÖZEL’İN TALİMATI OLDUĞU SÖYLENDİ"

Paranın talep edilme gerekçesine ilişkin sorularına aldığı yanıtı da ifadesine ekleyen Böcek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in isminin geçtiğini iddia ederek şunları söyledi:

"Paranın ne için istendiğini sordum, bana Özgür Özel'in talimatı olduğunu, adaylık ücreti gibi düşün dedi. Bunun dışında benden talepleri olmadı. Babamdan talepleri olup olmadığını bilmiyorum."

Böcek ifadesinin sonunda, Rıdvan Güzel’in ortaklıktan ayrılmasına ilişkin bir ilgisinin olmadığını belirterek,

"Kendisinden böyle bir para almadım. İsnadı kabul etmiyorum"

beyanında bulundu.