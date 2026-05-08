Malatya'da bu yıl mart ve nisan aylarında yaşanan dengesiz hava koşulları kayısı üretiminde son yılların en zorlu dönemlerinden birini beraberinde getirdi. Saha incelemelerine göre, özellikle mart ayı sonu ve nisan ayın başındaki zirai don dalgası, çiçeklenme dönemindeki ağaçlarda yanmaya neden oldu. Bu afetin etkileri tam atlatılmadan gelen şiddetli dolu yağışları ise sağ kalan meyvelerde fiziksel hasar bırakarak pazar değerini düşürdü. İlçelerde yapılan tespitlere göre rekoltede büyük bir düşüş olabilir.

950-1000 RAKIM ALTINDAKİ BÖLGELER DAHA ÇOK ETKİLENDİ

Malatya'da 950-1000 rakım altındaki bölgeler iklim değişikliğinden en fazla etkilenen alanlar oldu. Gece sıcaklıklarının aniden -4 derecelere düşmesi, tomurcuk ölüm oranını bazı bölgelerde yüzde 60'ın üzerine çıkardı. Sürekli devam eden yağışlar arı faaliyetlerini kısıtladı ve bu durum meyve tutumunu (tozlaşmayı) engelledi. Meyve üzerindeki "çil" ve "leke" oluşumu, ihracatlık kaliteli ürün oranını ciddi şekilde düşürdü.

KAYISI ÜRETİCİSİ CUMHURBAŞKANI YOLUNDA

Yaşanan bu olaylar zinciri sonrasında Malatya Ziraat Odaları Başkanı Yunus Kılınç, üreticinin taleplerini en üst makama taşıyacaklarını açıkladı. Kılınç, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceklerini belirterek; borçların ertelenmesi, TARSİM sigortası kapsamının genişletilmesi ve afet yardımları gibi hayati konuları içeren kapsamlı bir rapor sunacaklarını ifade etti.

SAHA ÇALIŞMALARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak’ın koordinesinde yürütülen saha çalışmalarında, üreticilerin sadece kısa vadeli yardımlara değil, uzun vadeli yapısal reformlara da ihtiyaç duyduğu vurgulandı. Ziraat mühendisleri, özellikle iklim krizine dayanıklı ürün çeşitlendirmesinin ve modern sulama tekniklerinin hayata geçirilmesinin kayısı tarımının geleceği için elzem olduğunu belirtti.