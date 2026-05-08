Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, aralarında 6 din görevlisinin de bulunduğu toplam 190 hacı adayı dualar eşliğinde Beytullah’a uğurlandı. Malatya’dan bu yıl toplam 772 hacı adayının kutsal topraklara gideceği belirtilirken, 182 kişilik ilk kafilenin iki gün önce yola çıktığı hatırlatıldı.

"BU YOLCULUK BİR İBADETTİR"

Programda konuşan Ramazan Dolu, hac ibadetinin manevi önemine değindi. Hac yolculuğunun sabır ve hoşgörü gerektirdiğini belirten Dolu, hacı adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Allah, Hazreti İbrahim’in diliyle kullarını Beytullah’a davet ediyor. Bu davete icabet eden hacılarımız seçilmiş insanlar olarak yola çıkıyor. Yaklaşık iki ay boyunca aynı yolculuğu paylaşacaksınız. Küçük sebeplerle birbirinizin kalbini kırmayın. Hac yolculuğunda edinilen kardeşlik ömür boyu sürmelidir."

MAZLUM COĞRAFYALAR İÇİN DUA ÇAĞRISI

Hac yolculuğunun her aşamasının bir ibadet olduğunu vurgulayan Dolu, hacı adaylarından özellikle Gazze ve Filistin’de zulüm altında bulunan Müslümanlar için dua etmelerini istedi. Dolu, kafilenin sağlıkla gidip ibadetlerini tamamlayarak dönmeleri temennisinde bulundu.

TÖREN DUALARLA SONA ERDİ

İlahilerin okunduğu ve duygu dolu anların yaşandığı program, İl Müftülüğü Şube Müdürü ve 2. Kafile Başkanı Ertuğrul Öztekin’in yaptığı dua ile tamamlandı. Törenin ardından hacı adayları aileleriyle vedalaşarak yola çıktı.