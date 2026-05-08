Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve mahalle muhtarlarıyla birlikte Duzdaşı Konutları bölgesine giden Başkan İlhan Geçit, yürütülen altyapı ve yol çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Deprem sonrası güvenli konut arzının en öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayan Geçit, bölgedeki 600’e yakın ağır hasarlı yapının ardından modern bir yaşam alanının yükseldiğini ifade etti.

"SÖZLERİMİZİ BİR BİR YERİNE GETİRİYORUZ"

Projenin gelişim sürecine değinen Başkan Geçit, konutların temellerinin seçim öncesi yapılan mahalle toplantılarındaki talepler üzerine atıldığını hatırlattı. Geçit, konuya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Yapı İşleri Genel Müdürümüzle bu bölgeyi ziyaret ederek uygun noktada konut yapılması kararı almıştık. Bugün konutlarımız büyük ölçüde tamamlandı. Verdiğimiz sözleri birer birer yerine getiriyoruz; bu eser de bunun en somut göstergesidir. Konak bölgesindeki yatırımlar bittiğinde vatandaşlarımız daha güvenli ve modern bir alanda yaşayacak.”

ALTYAPI SONRASI ASFALTLAMA BAŞLIYOR

Bölgede devam eden altyapı çalışmalarının ardından vakit kaybetmeden üst yapı ve asfaltlama işlemlerine geçileceğini belirten Başkan Geçit, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanlığına, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına ve emeği geçen tüm kurumlara teşekkür etti. Konak Duzdaşı Konutları, çevre düzenlemesi ve ulaşım akslarının tamamlanmasıyla birlikte hak sahiplerine teslim edilecek.