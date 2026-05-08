Yeşilyurt Belediye Meclisi, mayıs ayı ikinci birleşiminde gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplandı. Toplantının ana gündem maddesini, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan ek ödenek talebi oluşturdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, belediye hizmetlerinin aksamaması ve zorunlu kalemlerin karşılanması amacıyla hazırlanan 2 milyar 141 milyon 150 bin TL’lik ek bütçe, meclis üyelerinin onayıyla kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale edildi.

Gündemin 14. maddesi şu şekilde:

“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'inci maddesi gereğince (ek ödenek) bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır.

Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise Belediye Meclislerince kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir ve finansman kaynağının bulunması zorunludur denilmektedir.”