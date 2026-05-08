Yeşilyurt Belediye Meclisi, mayıs ayı ikinci birleşiminde gündemdeki maddeleri görüşmek üzere toplandı. Toplantının ana gündem maddesini, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği uyarınca hazırlanan ek ödenek talebi oluşturdu. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, belediye hizmetlerinin aksamaması ve zorunlu kalemlerin karşılanması amacıyla hazırlanan 2 milyar 141 milyon 150 bin TL’lik ek bütçe, meclis üyelerinin onayıyla kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne havale edildi.
Gündemin 14. maddesi şu şekilde:
“Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37'inci maddesi gereğince (ek ödenek) bütçede tertibi bulunduğu halde ihtiyaca yetmeyeceği anlaşılan veya bütçenin düzenlenmesi ve görüşülmesi sırasında düşünülmeyen ve bütçede tertibi açılmayan, ancak yapılmasında zorunluluk bulunan bir hizmet için tertip açılarak, bütçenin diğer tertiplerindeki ödeneklere dokunulmadan alınan ödenektir. Ek ödenek ancak bütçe yılı içerisinde verilebilir. Ek ödenek verilmesi meclis kararı ile yapılır.
Büyükşehir ilçe belediyelerinde ise Belediye Meclislerince kabul edildikten sonra Büyükşehir Belediye Meclisi'nce karara bağlanır. Ek ödenek verilmesi için yeni bir gelir ve finansman kaynağının bulunması zorunludur denilmektedir.”
ÖDENEKLERİN MÜDÜRLÜKLERE GÖRE DAĞILIMI
Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37. maddesi uyarınca hazırlanan ek bütçenin müdürlüklere göre dağılımı şu şekilde gerçekleşti:
Fen İşleri Müdürlüğü: 1 milyar 357 milyon TL
Mali Hizmetler Müdürlüğü: 283 milyon 650 bin TL
İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü: 279 milyon TL
İmar ve Şehircilik Müdürlüğü: 150 milyon TL
Park ve Bahçeler Müdürlüğü: 50 milyon TL
Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü: 21 milyon 500 bin TL
TOPLAM: 2 milyar 141 milyon 150 bin
BAŞKAN GEÇİT’TEN YEŞİLYURTSPOR MESAJI
Toplantının kapanış bölümünde konuşan Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit,
“Malatya Yeşilyurtspor’un Playy Off süreçleri var. Bizlerde bugün Kayseri’de Erciyes 38 FK spor kulübüne misafir olacak. Yeşilyurtspor’a emeği geçen yönetici arkadaşlarımıza, büyükşehir belediye Başkanımıza, taraftarlarımıza ve tüm bu süreçlerde yanımızda duran vekillerimize, valimize, herkese teşekkürlerimi sunuyorum. İnşallah Yeşilyurtspor Playy off ile birlikte ikinci lige çıkar. Bu turu geçemezsek bile biz üzerimize düşeni Yeşilyurt Belediye olarak, Büyükşehir Belediyesi olarak ve yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık. Futbolcularda bugüne kadar üzerlerine düşeni yaptılar. Hepinize bu süreçten dolayı destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.