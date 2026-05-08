Malatya’nın Battalgazi ilçesine bağlı Cirikpınar Mahallesi’nde seyir halinde olan bir otomobilde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Aracın ön kısmından yükselen dumanlar kısa sürede yerini alevlere bırakınca, cadde üzerindeki trafik durma noktasına geldi.

EKİPLER ZAMANLA YARIŞARAK BÖLGEYE İNTİKAL ETTİ

Olayın ihbar edilmesiyle birlikte Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri adeta zamanla yarışarak bölgeye intikal etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangın, çevredeki binalara ve diğer araçlara sıçramadan söndürüldü.

OTOMOBİLDE CİDDİ BOYUTTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Yangın sonrası can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması tek teselli olurken, alevlerin sardığı otomobilde ciddi boyutta maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmalarının ardından trafik normale dönerken, emniyet güçleri yangının kesin çıkış nedenini belirlemek üzere geniş çaplı bir inceleme başlattı.