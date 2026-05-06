Malatya İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Yeşilyurt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Şüpheli şahıslara ait araç ve ikametlerde yapılan aramalarda 550 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 2 şüpheli işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar.
Jandarma ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü bildirildi.
Kaynak: MHA