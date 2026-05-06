TFF 3. Lig’de üst lige yükselme mücadelesi veren iki iddialı ekip, Erciyes 38 FSK ve Malatya Yeşilyurtspor, Play-Off 2. Tur rövanş maçında karşı karşıya geliyor. İlk maçta elde edilen skorun ardından avantajı kapmak isteyen iki takımın mücadelesi, 8 Mayıs Cuma günü saat 20.00’de başlayacak. Kayseri’deki dev randevuya RHG Enertürk Enerji Stadyumu ev sahipliği yapacak.

İLK MAÇTA EŞİTLİK BOZULMADI

Eşleşmenin ilk ayağında Malatya’da oynanan karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne olmuş ancak taraflar birbirine üstünlük sağlayamayarak sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı. Gol sesinin çıkmadığı ilk 90 dakikanın ardından tur umutlarını rövanşa taşıyan ekiplerden Erciyes 38 FSK, taraftar desteğini arkasına alarak galibiyet arayacak. Malatya Yeşilyurtspor ise zorlu deplasmandan istediği sonuçla dönerek adını bir üst tura yazdırmayı hedefliyor.

MAÇ HANGİ KANALDA?

Futbolseverlerin merakla beklediği "Canlı yayın var mı?" sorusu yanıt buldu. Erciyes 38 FSK - Malatya Yeşilyurtspor arasındaki bu kritik rövanş mücadelesi, Tivibu Spor ekranlarından canlı ve şifreli olarak futbolseverlerle buluşacak. Karşılaşmayı stadyumda takip etmek isteyen taraftarlar için bilet satışları devam ederken, maç saatinde tüm gözler Kayseri’deki bu dev randevuya çevrilecek.