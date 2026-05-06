Malatya’da, Tohma Çayı üzerinde ortaya çıkan kirlilik görüntüleri endişe oluşturdu. Malatya-Sivas Karayolu güzergahında bulunan çayda kimyasal madde döküldüğü iddiası ile oluşan manzara cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Bölge sakinleri tarafından çekilen görüntülerde suyun renginde belirgin değişim ve yoğun kirlilik dikkat çekerken, son dönemde aynı bölgede balık ölümlerinin de yaşandığı ileri sürüldü.

Mahalle sakinleri, Karakaya Barajı’nı besleyen en önemli akarsulardan biri olan Tohma Çayı’nda özellikle köprü altındaki kirliliğin gözle görülür seviyede olduğunu belirtti. İddiaya göre vatandaşlar durumu ilgili makamlara bildirirken, şu ana kadar herhangi bir müdahale yapılmadığını öne sürdü.

“BAŞVURULARIMIZA RAĞMEN SONUÇ ALINAMADI”

Biyogaz atıklarının suya bırakılmasının yasak olmasına rağmen çaya döküldüğünü iddia eden yöre halkı, şikayetlerine rağmen herhangi bir adım atılmadığını dile getirdi. Bir mahalle sakini, konuyu dilekçe ile Yazıhan Kaymakamlığına ilettiklerini ancak çözüm bulunamadığını söyledi.

Yeşilyurt ile Yazıhan ilçeleri arasında yer alan Tohma Köprüsü altında yaşanan çevre kirliliğine dikkat çeken bölge halkı, yetkililerden inceleme başlatılmasını ve sorumluların tespit edilerek cezalandırılmasını talep etti.