Malatya’yı güney illerine bağlayan ve kış aylarında geçit vermeyen Erkenek bölgesindeki ulaşım çilesini bitiren Erkenek Tüneli projesinde hummalı çalışmalar meyvelerini veriyor. Modern ulaşım standartlarına uygun olarak inşa edilen tünel ve bağlantı yollarında, trafiği önemli ölçüde rahatlatacak olan kesimler resmen kullanıma sunuldu.

9,3 KİLOMETRELİK YOL HİZMETTE

Yapılan çalışmalar neticesinde projenin en önemli etapları tamamlandı. Bu kapsamda servis yolunda 4,3 kilometrelik, ana yolda ise 5 kilometrelik bir kesim asfaltlanarak araç geçişine açıldı. Toplamda 9,3 kilometrelik bir hattın hizmete girmesiyle birlikte sürücüler daha konforlu ve güvenli bir güzergâha kavuştu. Bölgedeki trafik akışını kesintisiz hale getiren bu gelişme, özellikle lojistik ve şehirlerarası taşımacılık yapan şoförler tarafından memnuniyetle karşılandı.

SAĞ TÜP İÇİN HEDEF 2026

Ana hattın büyük bir kısmının açılmasına rağmen çalışmalar durmaksızın devam ediyor. Projenin eksik kalan kısımları ve özellikle sağ tüp üzerindeki teknik imalatlar yoğun bir tempoyla sürdürülüyor. Bölge ekonomisi ve güvenli ulaşım için hayati önem taşıyan projenin tamamı için takvimler 2026 yılını işaret ediyor.

AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, çalışmaların bu yıl içerisinde tamamlanmasının hedeflendiğini söyledi.