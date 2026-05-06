Türkiye, 15 Nisan 2026 tarihinde Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu’nda meydana gelen silahlı saldırıyla sarsıldı. Bir öğrencinin düzenlediği saldırıda can kaybı ise maalesef geçtiğimiz gün arttı.

Saldırı sonrası ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu vefatla birlikte saldırıda yaşamını yitirenlerin sayısı artarken, gözler diğer yaralıların tedavi süreçlerine çevrildi.

Aynı saldırıda ağır yaralanan Zişan Çetin’in tedavisi ise Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde titizlikle sürdürülüyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, yaralı öğrenciyi ve ailesini hastanede ziyaret etti. Ziyaret sonrası üzüntüsünü dile getiren Er, şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş’ta yaşanan elim olayda ağır yaralanan evladımız Zişan Çetin’i, tedavi gördüğü Turgut Özal Tıp Merkezi’nde ziyaret ettik. Böylesi acı bir imtihan karşısında yüreğimiz tarifsiz bir hüzünle dolu. Rabbim yavrumuza şifa, kıymetli ailesine sabır versin. İnşallah en kısa sürede sağlığına kavuşup yeniden ayağa kalktığı güzel günlere hep birlikte şahit olacağız.”