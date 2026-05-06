Malatya’nın ve Anadolu’nun kültürel belleğinde silinmez bir iz bırakan Arguvan Türküleri, dünyaya açılmaya hazırlanıyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, katıldığı programda Arguvan türkülerinin UNESCO Kültürel Miras Listesi’ne dahil edilmesi için resmi sürecin başladığını açıkladı.

ARGUVAN TÜRKÜLERİ DÜNYAYA TANITILACAK

İnönü Üniversitesi ve Arguvan Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 13. Arguvan Türkü Günleri, büyük bir heyecana sahne oldu. Ozanlar Grubu ve usta sanatçı Muharrem Temiz’in performanslarıyla renklenen gecede konuşan Başkan Sami Er, türkülerin bir milletin hafızası olduğunu vurguladı. Er, "Arguvan sadece bir ilçe değil; bir geleneğin, bir ruhun adıdır. Bu kadim mirası korumak ve dünyaya tanıtmak bizim en büyük görevimiz," dedi.

BAŞVURU TARİHİ NETLEŞİYOR 2027 Mİ, 2029 MU?

Haberin en dikkat çekici noktası ise başvuru takvimi oldu. Başkan Sami Er, Arguvan Türkülerinin UNESCO listesine girmesi için çalışmaların hızlandığını belirterek, stratejik planlamaya göre 2027 veya 2029 yıllarında resmi başvurunun yapılabileceğini kaydetti. İlk etapta başvuru dosyasının eksiksiz hazırlanması için uzman ekiplerin devrede olduğu belirtildi.

"HAFIZAMIZA SAHİP ÇIKIYORUZ"

Konser sonrası sanatçı Muharrem Temiz’e çiçek takdim eden Başkan Er, şu ifadeleri kullandı:

"Arguvan türküleri, kendine has uzun havaları ve derin anlamlarıyla Anadolu’nun en özgün miraslarından biridir. Bu mirasa sahip çıkmak, onu korumak ve daha geniş kitlelere ulaştırmak hepimizin ortak sorumluluğudur. UNESCO süreci bu yolda atılan en somut adımdır."