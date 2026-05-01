Malatya’da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yerleri, 2022 yılında 110 bin 938 ziyaretçi ile son yılların zirvesine ulaşmıştı. Ancak 6 Şubat depremlerinin ardından Malatya Arkeoloji Müzesi ile Beşkonaklar Etnografya Müzesi gibi noktalar hasar aldıkları için ziyarete kapatıldı.

Bu durum, 2023 verilerine trajik bir şekilde yansıdı; bir önceki yıl yüz bini aşan ziyaretçi sayısı, deprem yılında sadece 773 kişide kaldı.

RESTORASYON SÜRECİ VE 2024’TEKİ İLK TOPARLANMA

Deprem sonrası Bakanlık tarafından başlatılan onarım çalışmalarıyla birlikte Malatya Arkeoloji Müzesi ve diğer tarihi yapılar kademeli olarak ayağa kaldırılıyor. UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Arslantepe Höyüğü, depremi en az hasarla atlatan ve ziyarete ilk açılan alanlardan biri olmasıyla kentin turizm yükünü omuzladı. 2024 yılı verilerine bakıldığında ziyaretçi sayısının yeniden 35 bin 119 seviyesine yükselmesi kentin kültürel hafızasına olan ilginin yeniden canlandığını ortaya koydu.

ZİYARETÇİ SAYILARININ YILLARA GÖRE SEYRİ:

2020: 29 bin 744

2021: 67 bin 455

2022: 110 bin 938 (Zirve dönem)

2023: 773 (Deprem yılı)

2024: 35 bin 119 (Toparlanma başlangıcı)