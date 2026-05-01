Malatya spor camiasını yakından ilgilendiren önemli bir buluşma gerçekleştirildi. Şubat ayında vefat eden başkan Seyfullah Özdemir'in ardından mart ayında göreve gelen mevcut Başkan Kahraman Fırat, yaklaşan haziran ayı olağan genel kurulu öncesinde yönetim kurulu üyeleri ve kulüp temsilcileriyle bir araya geldi. Düzenlenen olağanüstü istişare toplantısında Malatya amatör sporunun geleceği masaya yatırıldı.

Toplantıda, federasyonun geride bıraktığı çalışmalar değerlendirilirken kulüp yöneticileri söz alarak beklentilerini ve önerilerini paylaştı. Yönetim kurulu üyeleri, Kahraman Fırat’ın başkanlığındaki çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Haziran ayındaki seçimde Fırat'ın başkanlığına tam destek vereceklerini açıkladılar.

Üyelerin güven oyu ve destekleri karşısında teşekkür eden Başkan Kahraman Fırat, Malatya amatör sporunu daha ileriye taşımak için gayretle çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Toplantı neticesinde haziran ayında yapılacak genel kurulda listelerin ve yeni yönetim kurulunun oluşturulması için Başkan Fırat'a tam yetki verildi.