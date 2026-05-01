Trafik güvenliğini artırmak amacıyla yürürlüğe giren yeni kurallar sürücülerin sadece kaza anında değil, basit teknik arızalarda da hazırlıklı olmasını amaçlıyor. 2026 yılı itibarıyla yapılan denetimlerde araçlarda pense, tornavida, yan keski ve aydınlatma grubu için yedek ampul seti bulunması şart koşuluyor. Özellikle gece sürüşlerinde hayati önem taşıyan bu ekipmanlar bir lambanın patlaması durumunda sürücünün anında müdahale edebilmesini sağlıyor.

YANGIN SÖNDÜRME TÜPÜNE DİKKAT!

Araç muayene istasyonlarında yapılan kontrollerde yangın söndürme tüpü (1 kg - TS/CE belgeli), ilk yardım çantası ve en az iki adet üçgen reflektör olmazsa olmazlar arasında. Ancak uzmanlar uyarıyor: Sadece ekipmanın varlığı yeterli değil. Yangın tüpünün manometresinin (basınç göstergesi) yeşil alanda olması ve ilk yardım çantasındaki malzemelerin son kullanma tarihlerinin geçmemiş olması gerekiyor.

KIŞ KOŞULLARI VE YOL YARDIMI HAZIRLIĞI

Listenin geri kalanında ise mekanik yardım gereçleri yer alıyor. Her araçta lastik değişimi için kriko, bijon anahtarı ve stepne (yedek lastik) bulunması zorunlu. Ayrıca olası bir yolda kalma durumuna karşı çekme halatı ve kış şartları için patinaj zinciri bagajın demirbaşları arasında sayılıyor. Görüşün düşük olduğu anlar için ise bir el feneri veya seyyar lamba bulundurulması yasal bir gereklilik.

1.246 TL VE ÜZERİNDE İDARİ PARA CEZASI UYGULANABİLİYOR

2026 yılı trafik cezalarına göre bu ekipmanların eksikliği durumunda sürücülere 1.246 TL ve üzerinde idari para cezası uygulanabiliyor. Güvenli bir yolculuk için sürücülerin yola çıkmadan önce bagajlarındaki bu "hayat kurtaran" listeyi kontrol etmeleri tavsiye ediliyor.

ZORUNLU GEREÇLER LİSTESİ

Aydınlatma: Yedek ampul seti, el feneri

Güvenlik: 2 adet üçgen reflektör, yangın tüpü (1 kg), ilk yardım çantası

Teknik Ekipman: Pense, tornavida, bijon anahtarı, kriko, stepne

Yol Yardım: Çekme halatı, patinaj zinciri (kışın)