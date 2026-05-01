Kurban fiyatlarını sorduğumuz Bahaddin Çelik, ekonomik tabloyu şu sert sözlerle özetledi: "Zaten her şey pahalı, ülke bitmiş artık! Emekliyim, nereden kesesin? Adamın maaşı belli... Emekliler ancak tavuk kesebilir. Çarşıya yayan gidip geliyorum, minibüs 25 lira olmuş!"

"MALATYA BU KADAR SAHİPSİZ OLMAMALI"

Denetimsizliğe isyan eden Terzi Cebrail Topdağ yetkililere seslendi: "Bir yere gidiyorsun su 10 lira, başka yerde 25 lira. Belediye başkanıma rica ediyorum, bu sahipsizliğe önlem alsın. Malatya deprem gördü diye bu kadar sahipsiz olmamalı. Kurbanı kesene bir şey diyemem ama biz kesemiyoruz."

"MECBUR BORÇLANACAĞIZ!"

Fiyatların geçen yıla oranla yüzde 75 arttığını belirten Kadir Koç, ibadetini yerine getirmek için borca girmek zorunda kaldığını söyledi: "Emekliler olarak çok zorlanıyoruz. Kurban keseceğiz ama inan borçlanacağız efendim, başka yolu yok."

"BÜYÜKBAŞ İKİ ASGARİ ÜCRETE DENK!"

Mehmet Koyuncu ise hayvancılık politikalarına dikkat çekti: "Bir büyükbaş hayvan neredeyse iki asgari ücrete denk geliyor. Asgari ücretli ayda 1 kilo et alamıyor, kurban nasıl kessin? Bu monopolyanın kırılması lazım. Bütün çocukların et yemeye hakkı var."

"AFRİKA'DA UCUZ, TÜRKİYE'DE PAHALI"

Hamit Yıldırım ise yurt dışı kıyaslaması yaparak tepki gösterdi: "Türkiye'de kurban çok pahalı. Dışarı gönderdiğin zaman Afrika'da 15-16 bin lira, burada çok yüksek. Ben esnafım, 7 hisse girerek keseceğiz ama vatandaşın çoğu yapamıyor."

Bir Emekli Teyze: "Ben kurban kesemem, emekliyim. Davar pahalı, mal pahalı. Yalan mı söyleyeyim, kesemiyoruz!"

"Görevimiz" Diyen Vatandaş: "Fiyatlar hayat şartlarına göre normal ama çok zor. Her sene kestiğimiz gibi bu sene de keseceğiz, bu bizim görevimiz. 40 bin de olsa zorlanıp keseceğiz."

Şahin Doğandemir: "Parası olan alır, olmayan ne yapacak? Büyükbaş 25, küçükbaş 15 bin lira olmalıydı."

Malatya'da kurban ibadeti bu yıl sadece dini bir görev değil, aynı zamanda büyük bir ekonomik sınav haline gelmiş durumda. Vatandaşların büyük bir bölümü "denetimsizlik" ve "sahipsizlik" vurgusu yaparken, artan maliyetlerin altından kalkamayan emekli ve dar gelirli kesim için kurban kesmek artık bir "lüks" haline dönüşmüş.

Özellikle asgari ücretle kurban fiyatları arasındaki uçurum, meraların yetersizliği ve denetimsiz fiyat artışları sokağın en büyük isyan noktası. Malatya halkı, yetkililerden sadece fiyatlarda istikrar değil, deprem sonrası yaraları hala sarılmaya çalışılan bu kentte daha fazla "sahip çıkılma" bekliyor. Kimi borçlanarak ibadetini yerine getirmeye çalışacak, kimi ise sadece pazar yerlerini seyretmekle yetinecek. 2026 Kurban Bayramı öncesi Malatya sokaklarından yükselen bu ses, ekonomik gerçeklerin en yalın hali olarak kayda geçti.