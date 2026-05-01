Malatya’da son 5 yılda konut piyasasının dikkat çekici bir değişim sürecinden geçiyor. Özellikle deprem sonrası dönemde yapı ruhsatı ve daire sayılarındaki hızlı artış, şehirdeki yeniden yapılanma sürecini gözler önüne serdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Türkiye genelinde son 5 yılda konut satış rakamları şöyle gerçekleşti:

2021’de 1 milyon 491 bin 856, 2022’de 1 milyon 485 bin 622, 2023’te 1 milyon 225 bin 926, 2024’te 1 milyon 478 bin 25, 2025’te ise 1 milyon 688 bin 910 konut satıldı.

Bu verilere göre Türkiye genelinde 5 yılda toplam 7 milyon 370 bin 339 konut satışı yapıldı.

Malatya’da ise aynı dönemde toplam 55 bin 146 konut satıldı. Karşılaştırmaya göre Malatya’nın Türkiye genelindeki payı yaklaşık yüzde 0,75 (binde 7,5) seviyesinde kaldı.

Yıllık bazda karşılaştırma ise şöyle:

2021: Türkiye 1 milyon 491 bin 856 – Malatya 14 bin 515

2022: Türkiye 1 milyon 485 bin 622 – Malatya 14 bin 471

2023: Türkiye 1 milyon 225 bin 926 – Malatya 8 bin 300

2024: Türkiye 1 milyon 478 bin 25 – Malatya 8 bin 435

2025: Türkiye 1 milyon 688 bin 910 – Malatya 9 bin 425

Verilere göre Türkiye genelinde yıllık satışlar 1 milyonun üzerinde seyrederken, Malatya’da satışlar 8-14 bin bandında gerçekleşti.

Öte yandan yapı ruhsatı verileri, Malatya’da inşaat sektörünün özellikle son iki yılda ciddi bir ivme yakaladığını gösteriyor. 2021 yılında 1.871 olan ruhsatlı bina sayısı, 2022’de 1.219’a, 2023’te 1.007’ye kadar düşerken; 2024’te 4 bin 74, 2025’te ise 7 bin 102’ye çıkarak rekor seviyeye ulaştı.

Daire bazında ise artış çok daha çarpıcı oldu. 2021’de 8 bin 533 olan ruhsatlı daire sayısı, 2022’de 6 bin 748’e geriledi. Ancak 2023’te 9 bin 254’e çıkan sayı, 2024’te 15 bin 291’e, 2025’te ise 42 bin 474’e ulaşarak adeta patlama yaptı.