Kutlamalar kapsamında gruplar, İsmetpaşa Caddesi üzerindeki Su Deposu önünde bir araya gelerek kortej oluşturdu. Sloganlar ve marşlar eşliğinde yürüyüşe geçen katılımcılar, mitingin yapılacağı alana ilerledi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da kortejin önünde 10 Ekim Ankara Katliamı’nda yakınlarını kaybeden aileler yer aldı. Onları sendikalar ve sivil toplum kuruluşları takip etti.

Yoğun katılımın olduğu etkinlikte, farklı kesimlerden vatandaşlar bir araya gelirken program, müzik dinletisiyle sona erdi. Kutlamalar, güvenlik önlemleri altında olaysız şekilde tamamlandı.

Kutlamalara CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, Eğitim Sen Malatya Şube Başkanı Nevzat Millioğulları, Tüm Emekliler Sendikası temsilcisi Bekir Erdem çeşitli siyasi parti temsilcileri katıldı.