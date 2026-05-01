Malatya’nın Battalgazi ilçesinde yer alan ve 17. yüzyıldan günümüze ulaşan Sütlü Minare (Çermik) Camii, kendine has mimari teknikleri ve beyaz taşlarıyla tarih meraklılarını ağırlıyor.

MEYDANBAŞI’NDA BİR OSMANLI ESERİ

Battalgazi ilçe merkezinin kuzeydoğusundaki Meydanbaşı Mahallesi’nde konumlanan Sütlü Minare Camii, 29 x 29 metrelik kare planı üzerine inşa edilmiş tek kubbeli bir yapı olarak biliniyor. Günümüze harim duvarının bir bölümü ve heybetli minaresi ulaşabilen yapının, duvar işçiliği ve minare tekniği incelendiğinde 17. yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu değerlendiriliyor. Ünlü seyyah Evliya Çelebi’nin de Seyahatnamesi’nde yer ayırdığı bu yapı, bölgenin kültürel hafızasında kritik bir öneme sahip.

İSMİNİ BEYAZLIĞINDAN, GÜCÜNÜ KURŞUNDAN ALIYOR

Caminin "Sütlü" ismiyle anılması, inşasında kullanılan ve beyazlığını yüzyıllar boyunca koruyan temiz görünümlü taşlardan kaynaklanıyor. Yapının en dikkat çekici mühendislik detayı ise minaresinde gizli. Dış etkenlere ve depremlere karşı dayanıklılığı artırmak amacıyla uygulanan mafsal tekniği sayesinde, taş birleşim noktalarına kurşun dökülerek hem estetik bir stil hem de sarsılmaz bir yapı oluşturulmuş. 1809 yılında Usta İbrahim tarafından onarıldığı bilinen cami, bu tarihten kalan kitabesiyle de geçmişe dair somut bilgiler sunuyor.

TURİZM POTANSİYELİ

Sütlü Minare Camii, bugün sadece bir ibadethane kalıntısı değil, aynı zamanda Malatya’nın mimari dehasını gösteren bir anıt niteliği taşıyor. Mafsal tekniğiyle örülmüş minaresiyle ayakta kalan bu miras, doğru koruma politikalarıyla kentin inanç turizmine katkı sağlamaya devam ediyor.

6 Şubat’ta hasar alan Sütlü Minare’de güçlendirme ve restorasyon çalışmaları sürüyor.