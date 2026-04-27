Şehrin tarihine yön veren, her taşında ayrı bir yaşanmışlık barındıran Alacakapı Mahallesi, bugünlerde isminin ardındaki o hüzünlü ve görkemli rivayetle gündemde. Malatya Kalesi’nin onarımı sırasında yaşanan ve onlarca işçiye mezar olan o devasa yıkım, bölgenin kaderini nasıl değiştirdi? İşte Alacakapı'nın taşlarına sinen o kanlı efsanenin tüm detayları ve mahallenin köklü geçmişi.

MALATYA’NIN TARİHİ KAPISINDA YATAN BÜYÜK SIR KAN MI, SOY MU?

Malatya’nın kadim ilçesi Battalgazi’nin en büyük mahallesi olan Alacakapı, bugün sadece bir yerleşim yeri değil, aynı zamanda şehrin savunma duvarlarının en hüzünlü hikayesini barındıran bir hafıza merkezi. Bölge halkı arasında kuşaktan kuşağa aktarılan iki farklı rivayet, Alacakapı isminin ardındaki gizemi korumaya devam ediyor.

TONLARCA TAŞIN ALTINDA KALAN İŞÇİLER : HENDEKLER KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Alacakapı isminin doğuşuna dair en yaygın efsane, tarihi Malatya Kalesi’nin büyük onarım dönemine dayanıyor. Rivayete göre; kalenin görkemli surları yükselirken, 20 metreyi aşan devasa bir duvar büyük bir gürültüyle çöker. İnşaatta ter döken onlarca işçi, tonlarca ağırlıktaki taşların altında can vererek surları kendilerine mezar eder.

O gün kaledeki hendeklerin işçilerin kanıyla dolduğu ve bu trajik görüntünün surların giriş kapısına adeta mühürlendiği anlatılır. Bu acı olaydan sonra kapı ve çevresi, "karışık renkli" veya doğrudan "kanlı" anlamına gelen "Alaca" ismiyle anılmaya başlar. Mahalle, bugün taşıdığı ismi işte bu büyük facianın mirası olarak kabul eder.

YÖRÜKLERİN MİRASI ALACALILAR BOYU

Ancak Alacakapı ismiyle ilgili tek hikaye bu dramatik kaza değil. Bir diğer tarihi rivayet ise bölgenin Türkmen ve Yörük geçmişine ışık tutuyor. Yörük Han ailesinden gelen ve "Alacalılar" olarak bilinen bir boyun, yüzyıllar önce bu stratejik noktada hüküm sürdüğü biliniyor. Bölgedeki Türkmen egemenliğinin bir simgesi olan bu isim, Alacakapı’nın sadece bir acıyla değil, aynı zamanda köklü bir Yörük mirası üzerine inşa edildiğini kanıtlar niteliktedir.

ALACAKAPI NEREDE VE NASIL GİDİLİR?

Bugün Battalgazi’nin kalbinde yer alan Alacakapı Mahallesi, hem bu trajik kazanın izlerini hem de Yörük kültürünün asaletini taşıyor. Malatya şehir merkezine oldukça yakın bir konumda bulunan tarihi mahalleye, Battalgazi hattındaki toplu taşıma araçlarıyla veya şahsi araçlarla tabelaları takip ederek kolayca ulaşabilirsiniz. Malatya Kalesi'nin kalıntılarını ve bu efsanevi kapının ruhunu yerinde görmek isteyenler için Alacakapı, şehrin en önemli durak noktalarından biri.

Peki sizce Alacakapı ismi asırlık bir acının hatırası mı, yoksa asil bir Yörük boyunun imzası mı? Sizin bildiğiniz farklı bir Malatya efsanesi var mı? Yorumlarda buluşalım!