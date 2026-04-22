Malatya sanata ve müziğe doyuyor! Türk pop müziğinin altın çağına damga vuran ünlü sanatçı Çelik, nostalji dolu bir gece için rotayı Malatya’ya çevirdi. 27 Nisan Pazartesi akşamı saat 20:00’de Kemal Sunal Salonu’nda gerçekleşecek olan konser, müzikseverleri geçmişe götürecek.

BAYRAMA ÖZEL FIRSAT 1 BİLET ALANA 1 BEDAVA!

Konser organizasyonundan müzikseverleri heyecanlandıran bir haber geldi. Bayrama özel düzenlenen kampanya kapsamında, Çelik konseri biletlerinde "Bir Alana Bir Bedava" fırsatı sunuluyor. 1200 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarıyla, sevdiklerinizle birlikte bu eşsiz sahne performansına tanıklık edebilirsiniz.

ÇELİK ERİŞÇİ KİMDİR? EFSANE ŞARKILARIYLA MALATYA’DA!

12 Mayıs 1966 İstanbul doğumlu olan Çelik Erişçi, İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuvarı mezunudur. Müzik kariyerine İzel-Çelik-Ercan üçlüsüyle damga vuran sanatçı, solo kariyerinde de sayısız başarıya imza attı.

SAHNE ALACAK HİT ŞARKILAR:

Hercai

Ateşteyim

Dilberim

Afedersin

Kim Daha Çok Seviyor

KONSER BİLGİLERİ NOT EDİN:

Tarih: 27 Nisan Pazartesi

Saat: 20:00

Yer: Malatya Kongre ve Kültür Merkezi (Kemal Sunal Salonu)

Malatya Kongre ve Kültür Merkezi (Kemal Sunal Salonu) Kampanya: 1+1 Bilet Avantajı (Bayrama özel)