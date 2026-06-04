Açılış öncesi konuşan İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, sergi ile ilgili bilgiler verdi. Kubat,

"Üniversiteler yalnızca bilginin üretildiği alanlar değildir, aynı zamanda kültürün, sanatın ve medeniyet değerlerinin geleceğe aktarıldığı merkezlerdir. Sergi, İslam sanatlarının estetik ve zarafetini yansıtmaktadır. Bu kadim mirasın aslına sadık kalınarak gelecek kuşaklara taşınması önemlidir"

dedi.

Sergide hat eserleriyle yer alan Hattat Dr. Vali Mahboubi de sanatın yalnızca estetik bir unsur olmadığını vurguladı. İran ve Türkiye'nin İslam sanatının iki güçlü merkezi olduğunu belirten Mahboubi, iki ülkenin aynı medeniyet kaynağından beslendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Sergide Dr. Vali Mahboubi'nin hat eserlerinin yanı sıra Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Aslan'ın minyatür, tezhip ve ebru çalışmaları da ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Açılışın ardından Rektör Prof. Dr. Nusret Akpolat sergideki eserler hakkında sanatçılardan bilgi aldı.

Serginin açılışına İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nusret Akpolat, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Sağlam, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Kubat, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yüksel Göğebakan, Muş Alparslan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk İslam Sanatları Anabilim Dalı Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Aslan, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.