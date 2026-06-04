Malatya’da vatandaşın mülkiyet hakkını hiçe sayarak tapulu arazilere izinsiz el atan Malatya Büyükşehir Belediyesi, yine mahkeme engeline takıldı. Yeşilyurt ilçesinde mağdur edilen arsa sahiplerinin açtığı dava sonucu belediye haksız bulunurken, meclis apar topar uzlaşma yetkisi almak zorunda kaldı.

Malatya kamuoyunun ve belediye meclisinin ana gündem maddesi, şehrin en gözde yerlerinden biri olan Nikah Sarayı’nın hemen arkasındaki devasa alan oldu. Depremzedelerin tahliye edilmesinin ardından tamamen boşaltılan ve altyapı borularına kadar sökülen MİAD Konteyner Kenti’nin bulunduğu bu bölgede büyük bir skandala imza atıldı. Belediyenin, mülk sahiplerine hiçbir ödeme yapmadan ve izin almadan bölgedeki tapulu arazilere kamulaştırmasız el koyduğu ortaya çıktı. Çilesiz Mahallesi 5384 ada 5 parseldeki arsalarına izinsiz şekilde girildiğini gören vatandaşlar, çareyi yargıya sığınmakta buldu.

MAHKEME DUR DEDİ, BELEDİYE MASAYA OTURMAK ZORUNDA KALDI

Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen dava sonucunda belediyenin hukuka aykırı olarak gerçekleştirdiği kamulaştırmasız el atma uygulaması tescillendi. Mahkeme, belediyenin mülkiyet hakkını ihlal ettiğine hükmederek, arsa sahiplerine tazminat, vekalet ücreti ve yargılama giderleri dahil olmak üzere toplam 600 bin 470 TL 85 kuruş ödenmesine karar verdi. Mahkeme kararıyla belediye yönetimi, mağdur vatandaşlarla pazarlık masasına oturdu.

PARAYI DENKLEŞTİRMEK İÇİN MECLİSTEN YETKİ İSTENDİ

Yapılan görüşmeler neticesinde, hakkını arayan vatandaşlara 520 bin TL ödenmesi konusunda bir ön protokol imzalandı. Yaptığı usulsüz kamulaştırmasız el atmanın faturasıyla yüzleşen Büyükşehir Belediyesi, mülk sahiplerine yapılacak bu zorunlu ödemeyi resmiyete kavuşturabilmek için konuyu Mayıs ayı meclis toplantısına taşıdı. Hak sahiplerinin paralarının ödenmesi ve sulh işlemlerinin yürütülmesi amacıyla 1. Hukuk Müşaviri Mehmet Önder Dönük’e meclis kararıyla yetki verildi.

O ARAZİ KİM VEYA KİMLER İÇİN ALINDI?

Busabah Medya’nın edindiği bilgilere göre bölgeye herhangi bir sosyal tesis ya da proje yapılması planlanmıyor. Bu durum ise akıllara şu soruyu getiriyor: Büyükşehir Belediyesi birçok hak sahibinin bulunduğu o araziyi neden ve kim için aldı?