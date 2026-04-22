Baharın gelişiyle birlikte tatil planları yapanların gözü kulağı takvime çevrildi. Her yıl kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl çalışanlara ve öğrencilere uzun bir hafta sonu tatili müjdesi veriyor. Peki, 1 Mayıs’ta okullar tatil mi? Kamu kurumları ve bankalar çalışıyor mu? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı!
1 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?
Takvimler kontrol edildiğinde, 2026 yılında 1 Mayıs tarihi Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, özellikle hafta sonu tatiliyle birleşecek olması nedeniyle çalışanlar için 3 günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor.
1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
Türkiye’de 2009 yılından bu yana kutlanan 1 Mayıs, resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda;
- Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri kapalı olacak.
- Bankalar ve Borsalar: İşlem yapmayacak.
- Hastaneler: Poliklinikler kapalı, ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.
1 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için tüm resmi ve özel okullar tatil edilecek. Öğretmenler ve öğrenciler 1 Mayıs Cuma günü ders başı yapmayacak. Derslerin tekrar başlaması ise 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.
Önemli Not: Özel sektör çalışanlarının tatil durumu, şirket politikalarına veya vardiya sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak yasal olarak bu gün resmi tatil kapsamındadır.