Baharın gelişiyle birlikte tatil planları yapanların gözü kulağı takvime çevrildi. Her yıl kutlanan 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, bu yıl çalışanlara ve öğrencilere uzun bir hafta sonu tatili müjdesi veriyor. Peki, 1 Mayıs’ta okullar tatil mi? Kamu kurumları ve bankalar çalışıyor mu? İşte tüm merak edilenlerin yanıtı!

1 MAYIS 2026 HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Takvimler kontrol edildiğinde, 2026 yılında 1 Mayıs tarihi Cuma gününe denk geliyor. Bu durum, özellikle hafta sonu tatiliyle birleşecek olması nedeniyle çalışanlar için 3 günlük kesintisiz bir dinlenme fırsatı anlamına geliyor.

1 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?

Türkiye’de 2009 yılından bu yana kutlanan 1 Mayıs, resmi tatil statüsündedir. Bu kapsamda;

Kamu Kurumları: Valilikler, belediyeler ve nüfus müdürlükleri kapalı olacak.

İşlem yapmayacak. Hastaneler: Poliklinikler kapalı, ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

İşlem yapmayacak. Hastaneler: Poliklinikler kapalı, ancak acil servisler hizmet vermeye devam edecek.

1 MAYIS’TA OKULLAR TATİL Mİ?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) takvimine göre, 1 Mayıs resmi tatil olduğu için tüm resmi ve özel okullar tatil edilecek. Öğretmenler ve öğrenciler 1 Mayıs Cuma günü ders başı yapmayacak. Derslerin tekrar başlaması ise 4 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşecek.

Önemli Not: Özel sektör çalışanlarının tatil durumu, şirket politikalarına veya vardiya sistemlerine göre değişiklik gösterebilir. Ancak yasal olarak bu gün resmi tatil kapsamındadır.