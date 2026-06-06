Bu yıl kış ve bahar yağışlarının uzun sürmesi nedeniyle geciken yayla mesaisi, çoban maaşları ve sektörel taleplerle birlikte bu yıla damgasını vurdu. Malatya'da gençlerin hayvancılığa yönelmemesi nedeniyle sağım çobanlarının maaşı aylık 150 bin TL’ye kadar ulaştı.

"YOLLAR AÇILSIN, YETİŞTİRİCİLER RAHAT NEFES ALSIN"

Malatya Tarım Platformu Başkanı İhsan Akın, yayla sezonunun açılmasıyla birlikte çobanların ve yetiştiricilerin yaşadığı ulaşım sıkıntılarına dikkat çekti. Zorlu bir kış sezonunun geride kaldığını belirten Akın, şunları söyledi:

"Araç ve hayvanların yol güzergahlarının açılmasını istiyoruz. Ağır kış şartları nedeniyle kapanan yayla yolları olabiliyor. Bu durum hem yetiştiricilerimizi hem de çobanlarımızı oldukça zorluyor. Üreticilerimiz yaklaşık 5-6 ay boyunca Sarıçiçek Yaylası'nda kalacaklar. Burada hayvanların sağımları ve bakımları yapıldıktan sonra sonbahara doğru yeniden köylerine dönecekler."

"ÇOBAN MEMURDAN ÇOK KAZANIYOR"

Arguvan ilçesi Gümüşlü Mahallesi'nde yaşayan yetiştirici Muharrem Koçdağ, babasından kalan küçük çaplı hayvancılık faaliyetini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) hibeleriyle büyüterek dev bir işletmeye dönüştürdü. Kuzularla birlikte hayvan sayısının 5 bine yaklaştığını belirten Koçdağ, yayla hazırlıklarını TIR'larla yaptıklarını ifade etti.

Sektördeki en büyük sorunun çoban bulamamak olduğunu vurgulayan Koçdağ, maaş oranlarını açıklayarak ezber bozdu:

"Biz çobanları bazıları küçümsüyor ama aslında çobanlar bir memurdan, bir emekliden çok daha fazla kazanıyor. Gençlerimiz ne yazık ki tarım ve hayvancılığa yönelmiyor. Bu yüzden dışarıdan çoban tutmak zorunda kalıyoruz. Şu an sağım yapan yerli çobanlarımıza aylık 150 bin TL maaş verirken; dışarıdan getirdiğimiz Afgan çobanlarımıza ise aylık 100 bin TL maaş ödüyorum." Et yiyen sinek gerçek mi? Türkiye'de et yiyen sinek var mı? Et yiyen sinek hastalık bulaştırır mı? İçeriği Görüntüle

Yayla yolculuğu öncesinde tüm hayvanların aşılarını tamamladıklarını belirten Koçdağ, çobanların barınma ve çadır ihtiyaçlarını eksiksiz hazırlayarak Sarıçiçek Yaylası'nın yolunu tuttuklarını sözlerine ekledi.